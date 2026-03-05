Καπουτζίδης - Καρύδη: Εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα και επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού

Οι εξωτικές διακοπές στη Σρι Λάνκα παραλίγο να τους βγουν ξινές! Ο Γιώργος Καπουτζίδης με τη Σμαράγδα Καρύδη και την παρέα τους είχαν κανονίσει από καιρό αυτό το μακρινό ταξίδι και είχαν χαρεί πολύ που θα το έκαναν όλοι μαζί.

Λίγο πριν από την Καθαρά Δευτέρα, το παρεάκι βρισκόταν στη μακρινή αυτή χώρα, μακριά από σκοτούρες και απολάμβανε τη φύση και τα ζώα, τη ντόπια κουζίνα, τη συνύπαρξη με τους ντόπιους… Τίποτα δεν προμήνυε το πόσο αγχωτικά και δυσάρεστα θα κατέληγε όλη αυτή η ιστορία.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τους βρήκε προς το τέλος του ταξιδιού τους και οι δύο ηθοποιοί με τους φίλους τους εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα, αφού είχαν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που θα τους επέστρεφαν στην πατρίδα.

Ανακούφιση με… καθυστέρηση

Με τα πολλά βρέθηκε μια πτήση που θα τους μετέφερε στο Ομάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κι από κει στην Ελλάδα, όμως παρουσιάστηκε πάλι πρόβλημα, καθώς κινδύνευαν να εγκλωβιστούν εκ νέου. Η συγκεκριμένη πτήση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Μαρτίου αναβλήθηκε, αλλά τελικά η παρέα κατάφερε -με πολλές καθυστερήσεις- να πετάξει την Τετάρτη 4 Μαρτίου και να επιστρέψει, αργά το βράδυ, με ασφάλεια στην πατρίδα. Ήταν μάλιστα η μόνη πτήση που έφυγε από το Ομάν προς Ελλάδα.

Καπουτζίδης και Καρύδη έφτασαν στο σπίτι τους ανακουφισμένοι με το πόσο τυχεροί στάθηκαν, αφού κατάφεραν να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη στην οποία βρέθηκαν κατά λάθος…