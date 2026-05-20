Καραχάλιος για τη μήνυση από Καρυστιανού: «Μπορεί να δείτε ένα slapp α λα Γρατσία και τηλεδίκη»

O Nίκος Καραχάλιος μετά από τη μήνυση που κατέθεσαν εναντίον του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, μέσω του Action24 επιχείρησε να κάνει «στροφή» στα περί ρωσικού δακτύλου πίσω από το νέο κόμμα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε μια πολιτική αντιπαράθεση να καταλήξει στα δικαστήρια.

Όπως είπε ο κ. Καραχάλιος άνθρωποι που είναι δίπλα στην κ. Καρυστιανού έχουν συγκεκριμένες αναφορές παραπέμποντας και σε ένα σχετικό χιουμοριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με τον κ. Αυγερινό και τον κ. Σιουρδάκη να δηλώνουν ότι είναι... πράκτορες.

«Το αυτόφωρο έχει λήξει αλλά η κ. Γρατσία αρέσκεται σε back to back αυτόφωρα και μπορεί να δείτε ένα slapp αλα Γρατσία, αν συμβεί αυτό θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα και θα κάνουμε μια τηλε-δίκη» είπε ο κ. Καραχάλιος.

«Με τίποτα δεν θα είναι δεύτερο κόμμα» είπε για τη Μαρία Καρυστιανού ο κ. Καραχάλιος εκτιμώντας πως μετά από την ίδρυση των νέων κομμάτων και την παρέλευση ενός μήνα θα μπορούν να υπάρξουν οι πρώτες ενδείξεις για τη δυναμική του αφού, όπως σημείωσε, «η δημοφιλία δεν φτάνει».

«Δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5% με 6% το κόμμα της κ. Καρυστιανού, δεν θα είναι με τίποτα δεύτερο» εκτίμησε ο κ. Καραχάλιος.