Ο Καραχάλιος «βλέπει» συνεργασία Παύλου - Καρυστιανού: «Λέτε να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;»

«Πάντρεμα» του Παύλου Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού υπονοεί ο Νίκος Καραχάλιος σε νέα ανάρτησή του. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Παύλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί με κάποιο κόμμα», κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, εκφράστηκε σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα προβληθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.



«Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος.

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να "πολιτευτει

με καποιο κομμα"..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Το απολυτο "παντρεμα"💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026