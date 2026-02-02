Πολιτική Οικογένεια ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ Μαρία Καρυστιανού

Ο Καραχάλιος «βλέπει» συνεργασία Παύλου - Καρυστιανού: «Λέτε να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;»

Νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης με τη Μαρία Καρυστιανού έριξε ο Νίκος Καραχάλιος.

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρία Καρυστιανού/Eurokinissi
«Πάντρεμα» του Παύλου Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού υπονοεί ο Νίκος Καραχάλιος σε νέα ανάρτησή του. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Παύλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί με κάποιο κόμμα», κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, εκφράστηκε σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα προβληθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

«Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος.

