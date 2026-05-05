Καρακάση για αναδοχή παιδιού: «Έχει το σκαμπανέβασμα που έχουν οι ορμόνες μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη»

Η Ελένη Καρακάση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τη διαδικασία της αναδοχής ενός παιδιού την οποία έχει ξεκινήσει μαζί με τον άντρα της, αλλά και τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα που δημιουργεί σε ένα ζευγάρι.

«Προχωράει η διαδικασία της αναδοχής του παιδιού. Δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνω παιδί βιολογικά, αλλά μπορώ να πω ότι έχει όλο αυτό το σκαμπανέβασμα που έχουν οι ορμόνες μιας γυναίκας στην εγκυμοσύνη. Μέρα νύχτα, έχει χαρά και κλάμα. Θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές και από εμάς, γιατί δεν είμαι μόνη μου, είμαι μαζί με τον Δημήτρη, με τον άντρα μου».