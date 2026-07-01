Καραλής: Ορκίστηκε σημαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό ο Manolo

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Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του επί κοντώ ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ένταξη του πρωταθλητή στις Ένοπλες Δυνάμεις έγινε στο πλαίσιο της θεσμικής αναγνώρισης των διακρίσεων που πέτυχαν οι Ολυμπιονίκες στους Αγώνες του Παρισιού το 2024. Μαζί με τον Καραλή ορκίστηκαν ακόμη έξι αθλητές που διακρίθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Την τελετή της ορκωμοσίας πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Καραλής δημοσίευσε φωτογραφίες από την τελετή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με το μήνυμα:«Είναι τιμή μου που εντάχθηκα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια τιμή αντάξια των Ολυμπιονικών».

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκε επίσης η κωπηλάτρια Μηλένα Κοντού, ενώ στον Στρατό Ξηράς ορκίστηκαν οι Απόστολος Χρήστου, Ζωή Φίτσιου και Θοδωρής Τσελίδης. Στην Πολεμική Αεροπορία εντάχθηκαν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.