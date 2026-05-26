Καραμανλής: Προειδοποιήσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα», αιχμές για τις υποκλοπές παρουσία Σαμαρά

Με αιχμή τον σχεδιαζόμενο τουρκικό νόμο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο Κώστας Καραμανλής έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται πλέον σε ρητορική, αλλά επιχειρεί να θεσμοθετήσει τις αναθεωρητικές της αξιώσεις.

Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη «Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος» και παρουσία του Αντώνη Σαμαρά τόνισε πως πρόκειται για μια κίνηση που «δεσμεύει το ίδιο το κράτος» και αναδεικνύει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Τουρκίας για επιβολή τετελεσμένων στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι πολιτικές χαμηλών τόνων κινδυνεύουν να εκληφθούν ως υποχωρητικότητα, υπονομεύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και διευκολύνοντας τρίτους να αγνοούν ή να σχετικοποιούν την τουρκική επιθετικότητα.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Διότι, όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφ’ όσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων – υποκριτικά βέβαια, γιατί τους βολεύει –, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος», επεσήμανε.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως σωστά ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, παρατήρησε ωστόσο, πως πλέον έχει έρθει η ώρα μιας διεθνούς εκστρατείας από την Ελλάδα προκειμένου να ενημερωθούν οι φίλοι και σύμμαχοι της Ελλάδας για τις τουρκικές βλέψεις και την επιθετικότητα της Άγκυρας.

Eurokinissi

Η αιχμή για τις παρακολουθήσεις

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Κώστα Καραμανλή στις τακτικές χειραγώγησης της κοινής γνώμης από πληροφόρηση που μπορεί να είναι κατευθυνόμενη ή ανώνυμη με στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων.

«Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το ζήτημα της ακριβούς και αμερόληπτης πληροφόρησης είναι καθοριστικής σημασίας. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η Δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η Δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της Δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την εμμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά, μάλιστα, με καθοδηγούμενες, αλλά ανώνυμες πέννες του διαδικτύου. Πως να απορεί κανείς, λοιπόν, με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων» τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Eurokinissi

Προειδοποιήσεις και «βολές» προς τη Δύση

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε έναν κόσμο που απομακρύνεται από τη μεταπολεμική τάξη και διολισθαίνει σε «δίκαιο της ισχύος» διατυπώνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση της «αμήχανης Δύσης» που όπως είπε, «αδυνατεί να μετατρέψει το οικονομικό της εκτόπισμα σε γεωπολιτική επιρροή»

«Η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής και τα εσωτερικά ρήγματα οδηγούν σε διολίσθηση της Δύσης σε θέση αμηχανίας αφήνοντας χώρο σε δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ρωσία και περιφερειακούς παίκτες να διεκδικούν ρόλο» παρατήρησε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιο ποσοστό του πληθυσμού θα έχει τις δεξιότητες για να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία παραγωγής, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και την επαγγελματική κινητικότητα στο εγγύς μέλλον. Και ποιο θα μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και παιδείας» σημείωσε.

Ουκρανία - Κύπρος: Δυο μέτρα και δυο σταθμά

Eurokinissi

Ο Κώστας Καραμανλής στάθηκε ιδιαίτερα στον πόλεμο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας τις αντιφάσεις της διεθνούς πολιτικής. Αν και καταδίκασε τη ρωσική εισβολή, άφησε αιχμές για τη συνολική στάση της Δύσης και τις απότομες μεταβολές, ιδίως μετά την αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε εμμέσως, στήριξε με συνέπεια τον αμυνόμενο, χωρίς όμως να τυγχάνει αντίστοιχης αλληλεγγύης όταν αντιμετωπίζει απειλές. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τα κριτήρια εφαρμογής αρχών είναι καθολικά ή επιλεκτικά – και ποιο είναι τελικά το κόστος μιας μονοδιάστατης ευθυγράμμισης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κύπρου. Αντιπαρέβαλε την άμεση κινητοποίηση για την Ουκρανία με την «ημιμέτρων» προσέγγιση στο Κυπριακό, όπου –όπως είπε– επί δεκαετίες συνεχίζεται μια παράνομη κατοχή χωρίς αντίστοιχες κυρώσεις ή αποφασιστική στήριξη. Κατά τον ίδιο, αυτή η αντίφαση αφαιρεί από τη Δύση τη «νομική και ηθική ανωτερότητα» που επικαλείται και τροφοδοτεί την εντύπωση ότι οι επιλογές υπαγορεύονται κυρίως από γεωπολιτικά συμφέροντα. Το ευρωπαϊκό αφήγημα, προειδοποίησε, αποδυναμώνεται όταν οι αρχές εφαρμόζονται κατά περίπτωση.