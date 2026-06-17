Kαραμανλής σε μαθητές με στίχους του Κηλαηδόνη: Όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ

Κέφια είχε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ο οποίος μίλησε απόψε στην εκδήλωση για την αποφοίτηση των μαθητών της Γ' Λυκείου του «Αριστοτελείου Κολλεγίου» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

«Αγαπήστε την ζωή και την φύση. Τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας σ΄ όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Και αν αισθανθείτε ένα σκίρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας «σε γνωρίζω από την κόψη» , ή «τη Υπερμάχω Στρατηγώ το νικητήρια», μην ντραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι.Τιμή σας και καμάρι σας, Είστε πιο in από τον καθένα» είπε ο κ. Καραμανλής απευθυνόμενος προς τους μαθητές.

Και ίσως είναι η πρώτη φορά, αν δε κάνω τόσο λάθος, που τον έχω ακούσει σε δημόσια ομιλία να διαβάζει ρεφρέν από τραγούδι ώστε να υπερτονίσει τα όσα έχουν σημασία στη ζωή. Ο εμβληματικός «Ύμνος των μαύρων σκυλιών» του Λουκιανού Κηλαηδόνη του έδωσε το περιεχόμενο που ζητούσε:

«Μού έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κηλαηδόνη από την μακρινή για σας δεκαετία του 1980:

«στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτυ λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στην δράση λέμε ναι.

όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ».