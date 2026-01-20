Καραμπέτη: «Μακάρι να υπήρχαν ρόλοι για μια γυναίκα της ηλικίας μου που να ήταν κεντρικοί ρόλοι»

Την απολαμβάνουμε ως Ρεΐζαινα στη “Μεγάλη Χίμαιρα” της ΕΡΤ. Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε στο Βήμα για τις επαγγελματικές της επιλογές, το τι αναζητά σε έναν ρόλο, αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό στον χώρο εργασίας που και η ίδια έχει βιώσει! «Λατρεύω την κάμερα και θα ήθελα, αν γίνεται, να είμαι πολύ περισσότερο και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Θέλω πάντα τα “ναι” μου να είναι πολύ σημαντικά και πέρα από την έννοια της ψυχαγωγίας να έχουν να πουν κάτι στον θεατή και να είναι εξαιρετικές παραγωγές. Αλλά δυστυχώς οι απαιτήσεις που έχω είναι πάρα πολύ υψηλές και πολύ πιο σπάνιες αυτού του τύπου οι παραγωγές.

Επίσης, για χρόνια μέσα στην κρίση δεν γινόντουσαν καν παραγωγές, πόσω μάλλον τόσο υψηλής αισθητικής και συνθηκών παραγωγής σειρές τις οποίες επιζητώ εγώ. Δεν γινόντουσαν, δηλαδή, μεταφορές λογοτεχνίας. Μια - δυο που θα με ενδιέφερε να ανήκω σε αυτές, δεν μου έγινε πρόταση για να συμμετέχω. Οπότε, όταν φυσικά μου ήρθε η μεγάλη πρόταση για τη “Μεγάλη Χίμαιρα”, εννοείται ότι είπα το “ναι” την ίδια στιγμή στο τηλέφωνο».

«Με ενδιαφέρει ο ρόλος μου να περνάει ένα μήνυμα»

«Δεν με ενδιαφέρει να είμαι η πρωταγωνίστρια ή να παίζω θετικούς χαρακτήρες, όπως ακούω να λένε κάποιοι συνάδελφοι. Μακάρι να υπήρχαν ρόλοι για μια γυναίκα της ηλικίας μου που να ήταν αυτοί οι κεντρικοί ρόλοι. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι σπάνιο όταν πια έχεις ωριμάσει ηλικιακά.

Συνήθως, αν εξαιρέσεις τη “Φόνισσα”, οι ρόλοι είναι δευτερεύοντες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν αξία και δεν είναι σημαντικοί. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να ακουστεί ότι η Ρεΐζαινα είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Αλλά δεν με ενδιαφέρει η έκταση. Με ενδιαφέρει το τι λέει το έργο στον θεατή. Με ενδιαφέρει μέσα από τον ρόλο, ακόμα κι αν είναι αρνητικός, να περαστεί ένα μήνυμα. Οπότε εκεί θα πω “ναι” και θα χαρώ τη συμμετοχή μου, θα προσπαθήσω να κάνω τον ρόλο μου όσο το δυνατόν με περισσότερη αλήθεια και βαθύτητα για να έχει νόημα ύπαρξης».

Ηλικιακός ρατσισμός

«Είναι σημείο των καιρών, όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Το βλέπουμε έντονα στο Χόλιγουντ, όπου σπουδαίες ηθοποιοί προσπαθούν να παρατείνουν τη νεότητά τους με τρόπους που δεν τις δικαιώνουν πάντα. Χαίρομαι όταν βλέπω γυναίκες τεράστιου υποκριτικού μεγέθους να καταφέρνουν να είναι σε ταινίες που επικεντρώνονται στα θέματα της ηλικίας στην οποία βρίσκονται εκείνη τη στιγμή και κάνουν θαύματα υποκριτικά και κινηματογραφικά.

Λατρεύω να βλέπω την πορεία και την εξέλιξη της Μέριλ Στριπ, της Ελεν Μίρεν, αλλά και νεότερων όπως η Κέιτ Μπλάνσετ. Είναι αρκετά ελπιδοφόρο ότι η εποχή στην οποία ζούμε έχει αρχίσει να θέτει σοβαρά τα θέματα της αποδοχής, της διαφορετικότητας όχι μόνο στα φύλα και στις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες, αλλά και στο θέμα της ηλικίας και της εμφάνισης. Ήταν, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε “απόρροια της εποχής της πατριαρχίας”.

Για δεκαετίες οι θέσεις εξουσίας στη βιομηχανία ανήκαν στους άνδρες, οι οποίοι καθόριζαν τι θεωρείται ελκυστικό και εμπορικό τις περισσότερες φορές εις βάρος των μεγαλύτερων ηλικιακά γυναικών. Βλέπω όμως ότι γίνονται πια ταινίες που μιλούν για τα θέματα της γυναικείας σεξουαλικότητας σε μια μεγαλύτερη ηλικία.

Μην ξεχνάμε ότι ο μισός πληθυσμός του πλανήτη είναι γυναίκες οι οποίες έχουν βγει στην αγορά, διεκδικούν τη ζωή τους, τις καριέρες τους, τους ρόλους τους σε όλους τους τομείς με τόλμη, μέσα στα νομικά πλαίσια και μέσα σε μια κοινωνία χωρίς πια ταμπού. Θέλω να ελπίζω ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου οι μελλοντικές γενιές των γυναικών θα βιώνουν το όνειρο των δικών μας γενεών: της απόλυτης ισότητας και του απόλυτου σεβασμού».