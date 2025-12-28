Ουρές χιλιομέτρων στο Μαρτίνο – Ταλαιπωρία και στην Αθηνών-Κορίνθου λόγω καραμπόλας

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, καθώς η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Η ουρά των οχημάτων ξεκινά αμέσως μετά τα διόδια της Τραγάνας και φτάνει μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου, μια απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.

Σε εκείνο το σημείο, λόγω των μπλόκων η κυκλοφορία εκτρέπεται προς τον παράδρομο για Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με ακόμη μεγαλύτερη υπομονή.

Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Αλλά και πιο «ψηλά», λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα είναι υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Αντιθέτως, στα Μάλγαρα έχουν ανοίξει και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Καραμπόλα 6 ΙΧ στην Αθηνών-Κορίνθου - Δύο τραυματίες

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει το απόγευμα της Κυριακής (28/12) ένα τροχαίο ατύχημα με τη συμμετοχή έξι αυτοκινήτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο 42,5ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από την καραμπόλα των 6 ΙΧ σημειώθηκαν δύο ελαφροί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια, καθώς τα οχήματα που ενεπλάκησαν παραμένουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους και η καταγραφή του συμβάντος από τις Αρχές.