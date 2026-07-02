Καραπαπάς: «Είμαστε περήφανοι για το νέο γήπεδο, δείχνει το όραμα του Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ μετά τη παρουσίαση ο αντιπρόεδρος των «ερυθρολεύκων», Κώστας Καραπαπάς, αναφέρθηκε κι αυτός στο νέο γήπεδο.

Τι δήλωσε ο κ. Καραπαπάς

«Νομίζω ζήσαμε μια μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση, με ενωτικό Μαρινάκη να ξεδιπλώνει το όραμά του, στο οποίο δεν χωράει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο που έχει τώρα. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο κόσμος τα πλάνα. Η οθόνη LED είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, έχει δέκα κυλιόμενες σκάλες, έχει χώρους τεράστιους. Αν δεν μας σταματήσει κανείς, που μόνο σκόπιμα μπορεί κανείς, σε 2,5 χρόνια θα είμαστε εκεί, θα το έχουμε ζήσει κι αυτό.

Είναι πολύ συγκινητικό γιατί έχει πέσει πολλή δουλειά. Ο κ. Μαρινάκης μας έχει τυραννήσει. Θέλαμε ένα γήπεδο εμβληματικό· αλλάζει την ιστορία του Πειραιά, την εικόνα του Πειραιά, και είτε το βλέπεις από τον ουρανό είτε από τα πλοία, θα είναι ξεχωριστό.

Φαντάζομαι την πρώτη φορά που θα μπω στο νέο γήπεδο. Εγώ δεν γνωρίζω καλά από αρχιτεκτονικά και σχέδια· σαν φίλαθλος το βλέπω και λέω: αυτό είναι κάτι άλλο. Να μη γίνονται συγκρίσεις, γιατί θα στεναχωρηθούν κάποιοι.

Έχει γίνει μεγάλη δουλειά, έχει γίνει τρομακτική επένδυση. Δεν είναι απλό. Όλο αυτό είναι ένα τεχνολογικό θαύμα — μέχρι AI θα χρησιμοποιείται. Είναι όλο το γήπεδο ασύγκριτο. Θα μοιραστούν στοιχεία για να καταλάβει ο κόσμος. Θα είναι ανοιχτό 365 μέρες, θα είναι πολιτιστικός τόπος.

Είναι μέρα χαράς για εμάς. Αγωνιούμε να τελειώσει η γραφειοκρατία και να περάσουμε στα πρώτα έργα. Ο σκελετός μένει ίδιος και το γήπεδο μεγαλώνει πάνω σε αυτόν τον σκελετό. Θα υπάρχει βιοκλιματική οροφή, θα αλλάξουν τα πάντα, πάνω από 100 σουίτες, χώρος 5.000 για VIP.

Είναι ένα έργο που μας γεμίζει, μας κάνει περήφανους και δείχνει τι ονειρεύεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ολυμπιακό.»