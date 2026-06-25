Καραστάθης στον FLASH για σεισμό Βενεζουέλας: 178 φορές μεγαλύτερη η ενέργεια από της Αθήνας το 1999

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα της Τετάρτης στη βόρεια περιοχή της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και δεκάδες θύματα.

Μιλώντας στον FLASH, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, χαρακτήρισε το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ως ένα από τα πλέον γνωστά και επικίνδυνα της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι οι επιστήμονες γνώριζαν το υψηλό σεισμικό του δυναμικό.

«Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό για το δυναμικό του ρήγμα. Δεν ήταν έκπληξη ότι, λόγω της σεισμικής επικινδυνότητάς του, ήταν πιθανό να δώσει ξανά έναν μεγάλο σεισμό, όπως είχε συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971. Οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε χιλιάδες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

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Ρήγμα μήκους 1.300 χιλιομέτρων

Ο κ. Καραστάθης εξήγησε ότι οι δύο σεισμοί ήταν επιφανειακοί και οριζόντιας ολίσθησης και εκδηλώθηκαν στο όριο δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών.

«Πρόκειται για το όριο ανάμεσα στην πλάκα της Καραϊβικής και την πλάκα της Νότιας Αμερικής. Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ήταν πολύ μεγάλων διαστάσεων, με μήκος περίπου 1.300 χιλιομέτρων», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η ισχυρότατη σεισμική δόνηση προκάλεσε επιταχύνσεις που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν ακόμη και τα επίπεδα της επιτάχυνσης της βαρύτητας, οδηγώντας σε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο κοντά στο επίκεντρο αλλά και στο Καράκας, το οποίο βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα μακριά από τα επίκεντρα.

Ο ρόλος των γεωλογικών συνθηκών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γεωλογικές συνθήκες της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, οι οποίες, όπως είπε, συνέβαλαν σημαντικά στην ένταση των καταστροφών.



«Το καταστροφικό αποτέλεσμα στο Καράκας οφείλεται τόσο στις εδαφικές συνθήκες, καθώς η περιοχή αποτελείται από χαλαρές αποθέσεις που ενίσχυσαν τη σεισμική δόνηση, όσο και σε φαινόμενα συντονισμού. Το σεισμικό κύμα, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και περνώντας μέσα από αυτές τις αποθέσεις, απέκτησε χαμηλές συχνότητες παρόμοιες με τις συχνότητες συντονισμού των υψηλών κτηρίων», τόνισε.



Κατά τον ίδιο, οι καταρρεύσεις πολυώροφων κτηρίων, όπως χαρακτηριστικά ενός τέτοιου, με 22 ορόφους στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας, συνδέονται άμεσα με αυτά τα φαινόμενα συντονισμού

«Οι πόλεις πρέπει να προετοιμάζονται για τον επόμενο μεγάλο σεισμό»

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου υπενθύμισε ότι το Καράκας είχε υποστεί και στο παρελθόν σοβαρές ζημιές όπως κατά τον καταστροφικό σεισμό του 1967, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς αντισεισμικής προετοιμασίας.



«Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να προβλέπουμε σεισμούς. Ωστόσο, γνωρίζουμε ποιες περιοχές διαθέτουν υψηλή σεισμική επικινδυνότητα και μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις. Για αυτόν τον λόγο οι αντισεισμικοί κανονισμοί και η Πολιτική Προστασία οφείλουν να προετοιμάζονται διαρκώς, ανεξαρτήτως του πότε θα εκδηλωθεί ένα τέτοιο γεγονός», υπογράμμισε.

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Γιατί η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι συγκεκριμένοι σεισμοί προκάλεσαν τόσο εκτεταμένες καταστροφές, με τους ειδικούς να εκφράζουν φόβους ακόμη και για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, ο κ. Καραστάθης στάθηκε σε δύο βασικούς παράγοντες.



«Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για έναν τεράστιο σεισμό. Τα πλάτη των σεισμικών κυμάτων ήταν 32 φορές μεγαλύτερα από έναν σεισμό όπως της Αθήνας το 1999, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν 178 φορές μεγαλύτερη», ανέφερε.



Παράλληλα, εξήγησε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι τοπικές γεωλογικές συνθήκες.



«Η καταστροφή οφείλεται αφενός στο πολύ μεγάλο μέγεθος του σεισμού και αφετέρου στις εδαφικές συνθήκες της περιοχής. Εάν το Καράκας βρισκόταν πάνω σε συμπαγές βραχώδες υπόβαθρο, πιθανότατα οι ζημιές θα ήταν αισθητά μικρότερες, παρά τη σχετικά μικρή απόστασή του από το επίκεντρο», πρόσθεσε.



Ακόμα, τέλος, εξήγησε ότι ενδιαφέρον έχει να μελετηθεί στους συγκεκριμένους σεισμούς και η ταχύτητα διάρρηξης του φλοιού. Συχνά σε σεισμούς αυτού του τύπου, οριζόντιας ολίσθησης, η ταχύτητα διάρρηξης είναι ιδιαίτερα υψηλή, ξεπερνώντας ακόμη και την ταχύτητα των εγκαρσίων κυμάτων, πολλαπλασιάζοντας αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα.