Καραθώνα: Δουλεύουν τη νύχτα για να βάλουν ξαπλώστρες – Πήραν άδεια από ΕΤΑΔ

Στην παραλία της Καραθώνας στο Ναύπλιο, αργά το βράδυ, εργάτες στοιβάζουν ξαπλώστρες και στρώματα δίπλα στον παραλιακό δρόμο, στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προλάβουν να στήσουν τον εξοπλισμό τους λίγες μέρες μετά την έκδοση της άδειας από την ΕΤΑΔ. Ο πρόεδρος των επαγγελματιών εστίασης Ναυπλίου, Σπύρος Αφίφης, μιλά στο anagnostis.org για μια καθυστέρηση που φέτος κόστισε στους επαγγελματίες σχεδόν δύο μήνες σεζόν. Ψηλές στοίβες από ξαπλώστρες παρέμεναν πρόχειρα σωριασμένες δίπλα στον δρόμο, ενώ ομπρέλες στήνονταν δίπλα στην ακτή. Άνδρες κινούνταν ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες, μεταφέροντας εξοπλισμό, με το σκοτάδι να έχει πέσει πάνω από την παραλία και μόνο τα φώτα των αυτοκινήτων και των φαναριών του δρόμου να φωτίζουν τη δουλειά.

Διαβάστε περισσότερα για την καθυστέρηση που μεταφράζεται σε άμεση οικονομική ζημιά για τους επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνουν το μίσθιο ανεξάρτητα από το πότε ανοίγουν.