Καραβάτου: Η αποκάλυψη για τις δύο αποβολές και η ευχή στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ένα πολύ προσωπικό της θέμα αποκάλυψε η Κατερίνα Καραβάτου με αφορμή την ανάρτηση της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού Αλεξάνδρας Νίκα ότι απέβαλε πρόσφατα.

«Νομίζω είναι πολύ δύσκολο για ένα ζευγάρι να περνάει κάτι τέτοιο και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να πρέπει να το πεις και δημόσια. Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχίες. Όταν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μου έχει συμβεί δύο φορές, δεν μου ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω. Μετά όμως σκέφτηκα ότι μέσα από αυτό μπορεί να βοηθάς και άλλους, οι οποίοι μπορεί να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους σε όλο αυτό» εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

Και συμπλήρωσε συγκινημένη: «Είναι μια πολύ δυσάρεστη στιγμή στον άνθρωπο που συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για την συνέχεια αυτό και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όσο αυτοί θέλουν».

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο... η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».