Καραβοκύρη: «Ο Ρακιτζής έκανε παραλληλισμό με τη Νανά Καραγιάννη και είπε ότι έχω νευρική ανορεξία»

Για την σκληρή μάχη που έδωσε με την νευρική ανορεξία και τις «ταμπέλες» που κάποιοι της έχουν βάλει κατά καιρούς μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

«Εγώ επειδή νόσησα στα 15, υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση και πληροφορία σχετικά με αυτό και να πούμε ότι ήταν κι ένα μεγάλο ταμπού. Δηλαδή, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός, ήσουν τυχερός. Εμένα οι γονείς μου το είδαν. Και αντιμετωπίστηκε. Και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι απ’ τη μια στιγμή στην άλλη ότι το ξεπερνάς. Μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς, κάνοντας πολλή δουλειά με τον εαυτό σου. Και ούσα πάντα μαθήτρια» παραδέχθηκε.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο διαζύγιο των γονιών της λέγοντας: «Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου στο σπίτι, διότι χωρίζανε. Οπότε, ήταν ο τρόπος μου να τους πω: «Έ, γονείς, είμαι κι εγώ εδώ, θέλω λίγη προσοχή, μπορείτε να σταματήσετε; Να σταματήσει να γίνεται αυτός ο χαμός μέσα στο σπίτι;». Γιατί τα προβλήματα των γονιών μου, φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Δηλαδή, δεν ξεκινάει από μόνη της μια μέρα… Οπότε ήτανε μία ανάγκη για προσοχή και φροντίδα. Και μπορεί να μην αντιλήφθηκαν το λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Δάφνη Καραβοκύρη αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε με τον Θοδωρή Ρακιντζή: «Δηλαδή, βγήκε ο Θοδωρής Ρακιντζής –και το λέω με πολλή αγάπη– κι έκανε ένα σχόλιο και έκανε έναν παραλληλισμό με την Νανά την Καραγιάννη. Και λέει ότι «η Δάφνη περνάει αυτή τη στιγμή νευρική ανορεξία» και τα λοιπά…

Είναι πάρα πολύ άσχημο να βάζεις ταμπέλες σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Του έστειλα προσωπικά ένα μήνυμα λοιπόν. Όχι ένα, δύο και τρία, μιλήσαμε στο Instagram, και του λέω: «Θοδωρή μου, εκτιμώ πολύ το ενδιαφέρον». Ειλικρινά, δεν είναι ότι με εκνευρίζει αυτό που συμβαίνει. «Εκτιμώ το ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι; Είμαι πολύ υγιής». Και δεν με στεναχωρεί για μένα. Με στεναχωρεί για τον κόσμο που τα διαβάζει. Ότι ανησύχησε ο κόσμος, ότι μου έστειλε μηνύματα».