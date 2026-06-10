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Καρχαρίας επιτίθεται σε κολυμβητή στη Φλόριντα - Η στιγμή που ο άνδρας παλεύει για τη ζωή του

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, θύμα της επίθεσης.

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Πλατφόρμα Χ
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Ήταν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, περίπου στις 11:45 π.μ., σε μαρίνα της Ναυτικής Μονάδας Υποστήριξης της Πόλης του Παναμά, όταν ένας υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δέχτηκε την επίθεση καρχαρία, ενώ κολυμπούσε. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν άμεσα με τον άνδρα να μεταφέρεται σε τοπικό νοσοκομείο και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Η διοίκηση της NSAPC δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει νέες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες.

Οι αρμόδιοι συστήνουν προσοχή και τήρηση των οδηγιών ασφαλείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

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Κόσμος Καρχαρίες Φλόριντα ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

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