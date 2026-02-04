Καρδιαγγειακά νοσήματα: Κοινό φάρμακο μειώνει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ουρική αρθρίτιδα είναι γνωστή κυρίως για τις επώδυνες κρίσεις που προκαλεί στις αρθρώσεις. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η αντιμετώπισή της με ειδικά φάρμακα μπορεί να έχει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ την ανακούφιση από τον πόνο. Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA Internal Medicine, η αποτελεσματική ρύθμιση του ουρικού οξέος στο αίμα φαίνεται να συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο σε βάθος χρόνου.

Τι είναι η ουρική αρθρίτιδα

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, η ουρική αρθρίτιδα προκαλείται όταν το ουρικό οξύ συσσωρεύεται στο αίμα και σχηματίζει κρυστάλλους που εναποτίθενται στις αρθρώσεις. Αυτό οδηγεί σε αιφνίδιες, έντονες κρίσεις πόνου και φλεγμονής, συχνά στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος. Η πάθηση είναι συχνή: επηρεάζει περίπου έναν στους 40 ενήλικες στην Ευρώπη και συνδέεται εδώ και χρόνια με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, χωρίς όμως να είναι σαφές αν η ίδια η θεραπεία μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως, όπως η αλλοπουρινόλη, μειώνουν την παραγωγή ουρικού οξέος και, όταν λαμβάνονται στη σωστή δόση, μπορούν σταδιακά να διαλύσουν τους κρυστάλλους που έχουν ήδη σχηματιστεί. Οι γιατροί γνωρίζουν ότι όταν το ουρικό οξύ πέσει κάτω από συγκεκριμένα όρια, οι κρίσεις αρθρίτιδας γίνονται σπανιότερες. Εκείνο που μέχρι σήμερα δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν αν αυτό το «κατέβασμα» του ουρικού οξέος επηρεάζει και τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Πώς σχεδιάστηκε και τι έδειξε η μεγάλη μελέτη

Η νέα μελέτη εστίασε ακριβώς σε αυτό το ερώτημα, εφαρμόζοντας τη λεγόμενη στρατηγική «θεραπεία με συγκεκριμένο στόχο». Αντί δηλαδή να εξετάζεται απλώς αν ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, διερευνήθηκε τι συμβαίνει, όταν η θεραπεία προσαρμόζεται μέχρι να επιτευχθεί συγκεκριμένο επίπεδο ουρικού οξέος στο αίμα. Πρόκειται για προσέγγιση που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλα χρόνια νοσήματα, π.χ. στον διαβήτη ή την υπέρταση.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα σχεδόν 110.000 ενηλίκων με διάγνωση ουρικής αρθρίτιδας, αξιοποιώντας αρχεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσηλειών και θνησιμότητας για περίοδο 14 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν αυξημένο ουρικό οξύ πριν ξεκινήσουν θεραπεία. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: σε εκείνους που κατάφεραν μέσα στον πρώτο χρόνο να ρίξουν το ουρικό οξύ κάτω από το όριο των 6 mg/dL και σε όσους δεν το πέτυχαν.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για ασθενείς και γιατρούς

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όσοι πέτυχαν τον θεραπευτικό στόχο είχαν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης και σαφώς μικρότερο κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό ή θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια μέσα στην επόμενη πενταετία. Το όφελος ήταν ακόμη μεγαλύτερο σε ασθενείς που είχαν ήδη υψηλό ή πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ όσοι έριξαν το ουρικό οξύ σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη προστασία.

Παράλληλα, οι ασθενείς που ακολούθησαν σωστά τη θεραπεία είχαν και λιγότερες κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η προσέγγιση αυτή βελτιώνει συνολικά την ποιότητα ζωής. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη δεν δείχνει απλώς ότι τα φάρμακα «βοηθούν», αλλά ότι η σωστή δόση για κάθε ασθενή —εκείνη που επιτυγχάνει τον στόχο— κάνει τη διαφορά.

Τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας. Αν επιβεβαιωθούν και από μελλοντικές κλινικές δοκιμές, ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί βλέπουν τη νόσο: όχι μόνο ως αιτία πόνου στις αρθρώσεις, αλλά και ως παράγοντα που επηρεάζει σοβαρά την καρδιαγγειακή υγεία. Για τους ασθενείς, το μήνυμα είναι σαφές: η συνέπεια στη θεραπεία μπορεί να προστατεύει τόσο τις αρθρώσεις, όσο και την καρδιά.