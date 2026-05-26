Καρδιακή ανεπάρκεια: Ένα παλιό φάρμακο μπορεί να αλλάξει την αντιμετώπιση της ασθένειας

Η διγοξίνη είναι ένα από τα παλαιότερα φάρμακα στην καρδιολογία, όμως εδώ και χρόνια η χρήση της στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας παραμένει περιορισμένη. Μια νέα μεγάλη κλινική μελέτη διερευνά το αν οι χαμηλές δόσεις του φαρμάκου μπορούν ακόμη να βοηθήσουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολύ πιο σύγχρονες θεραπείες.

Η μελέτη DECISION πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία και συμμετείχαν 1.001 ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο ή ήπια μειωμένο κλάσμα εξώθησης, δηλαδή ασθενείς των οποίων η καρδιά δεν αντλεί το αίμα όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε. Οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν μια χαμηλή δόση διγοξίνης, προσεκτικά ρυθμισμένη ώστε τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα να παραμένουν ασφαλή, μπορούσε να μειώσει τις νοσηλείες, τις επείγουσες επισκέψεις στο νοσοκομείο και τους θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια.

Γιατί η διγοξίνη είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια

Η διγοξίνη χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες κυρίως σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή. Παλιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι μπορεί να μειώσει τις νοσηλείες λόγω επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας, χωρίς όμως να αυξάνει την επιβίωση. Παράλληλα, υπήρξαν ανησυχίες ότι υψηλά επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα ίσως συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, κάτι που οδήγησε πολλούς γιατρούς να απομακρυνθούν από τη χρήση του, ειδικά μετά την εμφάνιση νεότερων θεραπειών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ορισμένες αναλύσεις είχαν υποδείξει ότι οι χαμηλές δόσεις διγοξίνης μπορεί να είναι ασφαλέστερες και ίσως πιο αποτελεσματικές. Αυτό ήταν και το βασικό ερώτημα της νέας δοκιμής.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Στη μελέτη πήραν μέρος άτομα με μέση ηλικία 72 ετών και με περίπου το 28% να είναι γυναίκες. Σχεδόν τρεις στους δέκα είχαν κολπική μαρμαρυγή, ενώ οι περισσότεροι λάμβαναν ήδη τη σύγχρονη αγωγή που προτείνεται σήμερα για την καρδιακή ανεπάρκεια, όπως β-αναστολείς, αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, διουρητικά και νεότερα φάρμακα τύπου SGLT2. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η διγοξίνη δεν εξετάστηκε μόνη της αλλά ως πιθανή «προσθήκη» πάνω στις ήδη υπάρχουσες αγωγές.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έλαβε χαμηλή δόση διγοξίνης και η άλλη placebo, δηλαδή εικονικό φάρμακο. Ούτε οι ασθενείς ούτε οι γιατροί γνώριζαν ποιος λάμβανε τι, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα προκατάληψης στα αποτελέσματα. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου τρία χρόνια κατά μέσο όρο. Για να κρατήσουν τη θεραπεία ασφαλή, οι ερευνητές μετρούσαν συχνά τα επίπεδα της διγοξίνης στο αίμα. Ο στόχος ήταν να παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι παλιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο παρενεργειών και πιθανώς θανάτου.

Τι έδειξαν τα στοιχεία για νοσηλείες, θανάτους και παρενέργειες

Όσοι ασθενείς έλαβαν διγοξίνη είχαν λιγότερα επεισόδια επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας συγκριτικά με την ομάδα placebo. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 155 επεισόδια επιδείνωσης στην ομάδα της διγοξίνης έναντι 203 στην ομάδα placebo. Παρότι η διαφορά έδειχνε μια τάση υπέρ του φαρμάκου, στατιστικά δεν θεωρήθηκε αρκετά ισχυρή, ώστε οι ερευνητές να πουν με βεβαιότητα ότι η ουσία προσφέρει σαφές όφελος. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στους θανάτους από καρδιαγγειακά αίτια. Το 17% των ασθενών που έλαβαν διγοξίνη πέθαναν από καρδιαγγειακά προβλήματα, έναντι 18% στην ομάδα placebo. Και εδώ η διαφορά ήταν μικρή και όχι στατιστικά σημαντική. Με απλά λόγια, η μελέτη δεν απέδειξε ότι η χαμηλή δόση διγοξίνης μειώνει ουσιαστικά τον συνολικό κίνδυνο νοσηλειών ή θανάτου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, οι αριθμοί έδειξαν μια πιθανή τάση υπέρ του φαρμάκου, κάτι που οι επιστήμονες θεωρούν ότι αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

Ποιοι ασθενείς ωφελούνται από το παλιό φάρμακο

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν ότι η χαμηλή δόση διγοξίνης φάνηκε γενικά ασφαλής. Δεν καταγράφηκε σημαντική αύξηση σοβαρών παρενεργειών, ούτε αυξήθηκε η ανάγκη για εμφύτευση βηματοδότη ή άλλων καρδιακών συσκευών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε άνδρες και γυναίκες, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή στο παρελθόν υπήρχαν φόβοι ότι οι γυναίκες ίσως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από το φάρμακο.

Ένα επίσης αξιοσημείωτο στοιχείο ήταν ότι όταν οι επιστήμονες εξέτασαν μόνο όσους συνέχισαν κανονικά να λαμβάνουν το φάρμακο, η διγοξίνη φάνηκε να έχει πιο έντονο όφελος. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση θεωρείται δευτερεύουσα και δεν αρκεί για οριστικά συμπεράσματα.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν ότι η διγοξίνη πιθανότατα δεν πρόκειται να επιστρέψει ως «βασικός παίκτης» στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Ωστόσο, επειδή είναι ένα φθηνό, απλό και ευρέως διαθέσιμο φάρμακο, ίσως εξακολουθήσει να έχει θέση σε ορισμένους ασθενείς, ειδικά όταν χορηγείται σε χαμηλές δόσεις και με προσεκτική παρακολούθηση.