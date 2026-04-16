Καρδιακή προσβολή στη φυλακή υπέστη η Ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Σε μία δυσάρεστη ανακοίνωση προέβη την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο αδελφός της φυλακισμένης Ιρανής νομπελίστριας ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί. Ο Χαμιντρεζά Μοχαμαντί ανέφερε μέσω X ότι η αδελφή του είναι «τρομερά αδύναμη αφού υπέστη καρδιακή προσβολή στα τέλη Μαρτίου κι έχει χάσει πολύ βάρος».

Και σημείωσε πως η ιατρική περίθαλψη που της προσφέρεται στη φυλακή είναι εντελώς ανεπαρκής, κάτι που έχουν καταγγείλει επανειλημμένα υποστηρικτές της αγωνίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 σε ένδειξη αναγνώρισης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους», κρατείται σε φυλακή στην πόλη Ζαντζάν (βορειοδυτικά).



Σύμφωνα με συνήγορό της, τής επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης, ενώ της έχει επιβληθεί επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.