Καρδίτσα: Χαμόγελα και συγκίνηση για το αγγελούδι με τα εγκαύματα από καυτό λάδι

Επιστρέφουν τα χαμόγελα στην οικογένεια του μικρού Θανάση από την Καρδίτσα, καθώς το μόλις 18 μηνών αγοράκι έδωσε μάχη στη ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα από καυτό λάδι, με τους γονείς του να μιλούν για «θαύμα» αφού η υγεία του έχει παρουσιάσει θεαματική βελτίωση.



Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 25 Οκτωβρίου, στο σπίτι της οικογένειας σε περιοχή της Καρδίτσας, την ώρα που η μητέρα του τηγάνιζε. Σύμφωνα με την οικογένεια, σε μία στιγμή αμέλειας το βρέφος έφτασε στο τηγάνι, που αναποδογύρισε και το καυτό λάδι έπεσε πάνω στο παιδί.



«Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας», αναφέρουν σε μία συγκινητική επιστολή προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων και σε όσους βοήθησαν το παιδί τους.



«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς… Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη», αναφέρουν.



Οι γονείς ευχαριστούν το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Γιώργο Χαραλάμπους, που – όπως λένε – βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή, ακόμα και για το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής.



Στην επιστολή τους αναφέρονται και στον υπουργό, Κώστα Τσιάρα «για το άμεσο ενδιαφέρον του», τονίζοντας ότι «έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή».