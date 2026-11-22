Στις νίκες επέστρεψε ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε δύσκολα εκτός έδρας της Καρδίτσας Ιαπωνική με 75-81 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Γουόρντ με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Βεζένκοφ με 13 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ και ο Νετζήπογλου με 13 πόντους και 2 ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ είχε 15 πόντους, 2 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική, οι Πρωταθλητές Ελλάδας (7-1) του Γιώργου Μπαρτζώκα θα φιλοξενηθούν από την Δόξα Λευκάδας (6/12, 17:30), ενώ η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου (4-3) θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει το Περιστέρι (5/12, 17:00).

Το ματς:

Το παιχνίδι άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ και την Καρδίτσα να βρίσκει λύσεις με τον Φράνσις και τον Τζάκσον. Ένα τρίποντο του Νετζήπογλου και ένα καλάθι του Τζόσεφ έδωσαν χλιαρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό (19-22), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 21-24 με σκόρερ τον Ντόντα Χολ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στους τρεις πόντους (24-27), χάρις σε τρίποντο του Νίκου Γκίκα. Ο Κώστας Παπανικολάου απάντησε με το ίδιο νόμισμα για τους Πρωταθλητές Ελλάδας, ο Έβαν Φουρνιέ έστειλε την διαφορά στους έξι πόντους (37-43), με την Καρδίτσα να απαντάει με σερί 4-0 για το 41-43 του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα άρχισε με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει πολύ κακή εικόνα ειδικά στην επίθεση και τους γηπεδούχους με τον Τζάκσον να φτάνει τις 7 ασίστ και ο Φράνσις τους 17 πόντους να προηγούνται για πρώτη φορά με +7 (55-48 στο 26′) με επιμέρους 14-5!

Νετζήπογλου και Βεζένκοφ με 2/2 τρίποντα μείωσαν σε 55-54 (στο 28′) για 6-0 της ομάδας του η οποία άρχιζε να βγάζει αντίδραση και λίγο μετά ο Βούλγαρος σταρ με 2/2 βολές και φτάνοντας τους 13 την έβαλε και μπροστά με 56-55.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στην τελευταία περίοδο και με ένα σερί 10-0, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζόσεφ, Φουρνιέ και Εντιαγέ, ανέτρεψε την κατάσταση, ξεφεύγοντας με 59-66 στο 34′. Η Καρδίτσα αντέδρασε με τους ΜακΡέι, Φράνσις και Τζάκσον, μειώνοντας σε 64-66, όμως ο Φουρνιέ με μεγάλο τρίποντο έδωσε ανάσα στους Πειραιώτες για το 66-71 στο 36′.

Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και με τον Τέρνερ πλησίασαν σε 70-72 στο 38′, βάζοντας «φωτιά» στο φινάλε. Εκεί ανέλαβε δράση ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος με καθοριστικό τρίποντο και τέσσερις συνεχόμενους πόντους έστειλε τον Ολυμπιακό στο 73-81, με τον Τέρνερ να διαμορφώνει το τελικό 75-81.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 20-19, 18-13, 16-25.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 10, Τέρνερ 11, Μουρ, Πασαγιάννης, ΜακΡέι 17, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 21, Μπίλαλης, Καμπουρίδης 3, Μπατατέγας, Ρούμογλου, Γκίκας 6.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ 9, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοφ 13, Παπανικολάου 6, Νετζήπογλου 13, Εντζάι 6, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 15, Χολ 4, Φουρνιέ 15.