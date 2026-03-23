Καρδίτσα: Βαριές κατηγορίες στους δύο ανήλικους για τον φόνο του τραγουδιστή - «Δεν έχουν καταλάβει»

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Καρδίτσας, μετά τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (22/3) στη συνοικία Καμινάδες.

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι δύο ανήλικοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα, οι οποίοι το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3) οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος του 17χρονου απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς ο ίδιος ομολόγησε ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα. Ο 17χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

Ο 16χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Τσιτόγλου, Βασίλης Κωστής, δήλωσε ότι από την πλευρά της οικογένειας δεν γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό, σημειώνοντας ότι οι πολλαπλές μαχαιριές δείχνουν μίσος και πάθος. Πρόσθεσε ότι οι ανήλικοι δράστες δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει και επανέλαβε το αίτημα της οικογένειας να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αλλά και να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο δημοφιλής και αγαπητός στην τοπική κοινωνία 51χρονος τραγουδιστής, εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής, έξω από σπίτι γνωστού του.

Στο σώμα του θύματος βρέθηκαν τραύματα από μαχαίρι, ενώ ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα εντοπίστηκε, ανάμεσα σε χόρτα, σε κοντινή απόσταση.

Ο χώρος που βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου. Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι ως δράστες, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί φέρεται να συνάντησαν το θύμα προκειμένου να του πουλήσουν ναρκωτικά. Στο χώρο του σπιτιού φέρεται επίσης να βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία και αποχώρησε στη διάρκεια του συμβάντος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν από την αστυνομία στην οικία του ενός συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.