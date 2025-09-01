Καρέ-καρέ απόπειρα ληστείας στην Αργυρούπολη: Επιχειρηματίας παλεύει με τους δράστες - Βίντεο σοκ

Βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη δραματική στιγμή της επίθεσης σε επιχειρηματία καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στην Αργυρούπολη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο υλικό, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, καταγράφεται καρέ-καρέ η προσπάθεια δύο κουκουλοφόρων να αρπάξουν τις εισπράξεις. Η αντίδραση του θύματος ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή στο πεζοδρόμιο και τελικά οι δράστες να τραπούν σε φυγή.

Ειδικότερα, η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον χώρο.

Δύο άγνωστοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και φορώντας γάντια, τον πλησίασαν και επιχείρησαν να του αρπάξουν ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα.

Ο επιχειρηματίας, ωστόσο, δεν αιφνιδιάστηκε· αντέδρασε άμεσα, καταφέρνοντας να τους απωθήσει. Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω στο πεζοδρόμιο, όπου έσπευσε να συνδράμει και ένας γείτονας.

«Βλέπω τρία παιδιά με κουκούλες να τον τραβάνε και την ώρα που τον βγάζουν έξω από την πόρτα πέφτει κάτω και λέει "βοήθεια". Για δευτερόλεπτα ήμουν "κοκαλωμένος". Φωνάζω "τι κάνετε εδώ ρε; τι κάνετε εδώ πέρα; Και με το που με βλέπουν, τον παρατάνε, μπαίνουν νομίζω μέσα σε ένα μαύρο 207 αυτοκίνητο. ΘΑ τον χτύπαγαν μετά δεν υπήρχε πιθανότητα, θα την έπαιρναν την τσάντα δεν ξέρω τι είχε μέσα το παιδί» περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Μπροστά στην απρόσμενη αντίσταση, οι δράστες εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να αποσπάσουν τις εισπράξεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, οι δύο άνδρες φαίνεται να είχαν προετοιμαστεί, καθώς το όχημα διαφυγής τους ήταν σταθμευμένο λίγα μέτρα από το κατάστημα. Μάλιστα, είχαν καλύψει τις πινακίδες με καφέ μονωτική ταινία για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και συγκεντρώνουν καταθέσεις, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να ρίξουν φως στην υπόθεση.