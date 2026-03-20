Καρέ καρέ η δράση συμμορίας που «ξάφρισε» 21 φορές καταστήματα στα νότια προάστια-Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση συμμορίας που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 21 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα σε περιοχές των νοτίων προαστίων εξασφάλισε ο FLASH. Πρόκειται για δύο άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 39 και 47 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Παλαιό Φάληρο.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 21 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον αστυνομικό έλεγχο από το πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων, καθώς το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ.

— Flash.gr (@flashgrofficial) March 20, 2026

«Λεία» 7.400 ευρώ

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που εξασφάλισε ο FLASH, η συμμορία δρούσε άλλοτε παραβιάζοντας την κεντρική πόρτα και άλλοτε σπάζοντας την τζαμαρία, ενώ συνήθως ο 39χρονος ήταν αυτός που έμπαινε μέσα στα καταστήματα και αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και αντικείμενα. Από την εγκληματική τους δράση προκύπτουν κέρδη ύψους 7.400 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.