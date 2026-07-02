Καρέ καρέ η επιχείρηση της ΕΜΑΚ στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ενός 41χρονου χωρίς τις αισθήσεις του καθώς και ο απεγκλωβισμός ενός ακόμη 39χρονου εν ζωή άνδρα, από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο εντός του φαραγγιού Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από κλήση στο 112, για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε ο γεωεντοπισμός των δύο ανδρών και κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ, τις ορειβατικές ομάδες έρευνας - διάσωσης της 5ης και της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ιδιαίτερα απαιτητική, ολονύχτια επιχείρηση, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, απεγκλώβισαν από το φαράγγι τον 39χρονο εν ζωή.

Στη συνέχεια, προσέγγισαν τον 41 χρόνο ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

