Καρέ καρέ η πορεία τρόμου του ΙΧ στο Ηράκλειο: Η στιγμή που «πετάει» στον αέρα και πέφτει σε άλλα ΙΧ

Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την «τρελή» πορεία που ακολούθησε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο μεταξύ Χερσονήσου και Ηρακλείου στην Κρήτη, που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή το πρωί της Κυριακής (12/7).

Στις τρομακτικές εικόνες που καταγράφει το βίντεο, φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός του ΙΧ χάνει πλήρως τον έλεγχο του οχήματος, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το όχημα απογειώνεται σχεδόν στον αέρα και καταλήγει να προσκρούει σε δέντρο και στη συνέχεια σε σταθμευμένα οχήματα προτού ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Το νέο υλικό από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά και τις πρώτες στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Αμέσως μετά σύγκρουση, πολίτες βγήκαν έντρομοι από κοντινές επιχειρήσεις για να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα και γύρω από τα οχήματα.

Φωτό: neakriti.gr

«Αν δεν είχε βγει από το αυτοκίνητο θα ήταν νεκρός»

«Το αυτοκίνητο ερχόταν από τα Μάλια προς το Ηράκλειο, μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Στη στροφή κινούνταν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ένα παιδί μάς είπε ότι στη Σταλίδα τού έκανε προσπέραση με περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά ούτε το αποτύπωμα που άφησε ούτε οι ζημιές που προκάλεσε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο σοβαρό τροχαίο.

Φωτό: neakriti.gr

«Το όχημα έφυγε από το σημείο, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γύρισε ανάποδα, προσέκρουσε σε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα και σε μια επιχείρηση απέναντι. Στη συνέχεια ανέβηκε σε υπερυψωμένο σημείο, περίπου ενάμιση μέτρο πάνω από τον δρόμο, και μετά κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο.

Ευτυχώς δεν έπαθε κανείς τίποτα. Μόνο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε εμένα και ερχόταν να μου φέρει κάτι τραυματίστηκε ελαφρά. Στάθηκε τυχερός, γιατί είχε κατέβει από την πόρτα του οδηγού και είχε πάει στην πίσω πόρτα, όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε και τον χτύπησε.

Το δικό του αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Αν δεν είχε κατέβει και βρισκόταν ακόμη στη θέση του οδηγού, θα ήταν νεκρός.

Δεν φταίει μόνο ο δρόμος. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στις υποδομές. Μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς, το αλκοόλ, οι ουσίες και η επικίνδυνη οδήγηση. Είμαστε μια περιοχή που πολλές φορές φτάνει στα άκρα και αυτά τα άκρα έχουν ακραία αποτελέσματα», δήλωσε στο neakriti.gr, ο Χάρης Χριστοδουλάκης.