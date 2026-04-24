Κάρεν Μπρέιντι: Η γυναίκα που δεν δέχτηκε τα σεξιστικά σχόλια και έγινε «ισχυρή» στην Αγγλία

Η «πρώτη κυρία του ποδοσφαίρου», όπως την αποκαλούν στο Λονδίνο παραιτήθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου στη Γουέστ Χαμ κλέινοντας ένα τεράστιο «κεφάλαιο» και με την ευκαιρία θυμόμαστε τι ήταν η συγκεκριμένη γυναίκα για το Αγγλικό ποδόσφαιρο.

Από ένα κομμωτήριο, στο Μπέρμιγχαμ και στα... σχόλια

Ξεκίνησε σκουπίζοντας ένα κομμωτήριο στο Έντμοντον και στα 23 της έγινε γενική διευθύντρια της Μπέρμιγχαμ. Η φιλοσοφία της ήταν απλή αλλά αποτελεσματική: κάθε δουλειά, ακόμα και η πιο απλή, αποτελεί σκαλοπάτι για κάτι καλύτερο. Όλοι στην Αγγλία περίμεναν ό,τι μία γυναίκα σε έναν «ανδροκρατούμενο» χώρο θα αποτύχει. Εκείνη όμως όχι μόνο δεν απέτυχε, αλλά τέσσερα χρόνια μετά, έγινε η νεότερη διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό που όλοι της έλεγαν όλοι είναι ό,τι ο χώρος είναι πολύ σκληρός και για να τα καταφέρει πρέπει να είναι καλύτερη ακόμα και από τους άνδρες. Η απάντησή της; Απλή και ιστορική: «Αυτό δεν θα είναι δύσκολο». Ο μισογυνισμός που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια ήταν απίστευτος και δεν άργησαν να έρθουν και τα σεξιστικά... σχόλια. Σε συνέντευξή της στον Guardian, η γυναίκα που άλλαξε το ποδόσφαιρο αποκάλυψε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ένας παίκτης της Μπέρμιγχαμ της απηύθυνε σεξιστικό σχόλιο λέγοντας: "Φαίνονται τα στήθη σου με αυτή τη φανέλα".

Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αποστομωτική: «Όταν σε πουλήσω στην Κρου, δεν θα μπορείς να τα δεις από εκεί, σωστά;». Και τον πούλησε πράγματι, αποδεικνύοντας ότι στο ποδόσφαιρο η ικανότητα μετράει περισσότερο από το φύλο.

Η εδραίωση στη Γουέστ Χαμ και η αναγνώριση του έργου της

Το 2010, η Μπρέιντι μετακόμισε στη Γουέστ Χαμ μετά την εξαγορά του συλλόγου από τους Ντέιβιντ Γκολντ και Ντέιβιντ Σάλιβαν. Ο ρόλος της ήταν καθοριστικός σε πολλαπλά επίπεδα: από τη μετεγκατάσταση της ομάδας στο London Stadium μέχρι την εμπορική ανάπτυξη και τη στρατηγική διοίκηση του συλλόγου.

Karren Brady delivered for West Ham United’s shareholders but not for the club’s supporters. In 2013, she promised fans “a world-class stadium with a world-class team”. West Ham currently have neither. They have an athletics arena with a team fighting relegation. Brady has done… pic.twitter.com/diM7i1e7T2 — Henry Winter (@henrywinter) April 21, 2026

Το 2014 δηλαδή, τέσσερα χρόνια μετά η αναγνώριση της συνεισφοράς της ήρθε με την ονομασία της ως «βαρόνη» από τη Βουλή των Λόρδων. Η τιμητική αυτή διάκριση σφράγισε τη θέση της ως μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο γενικότερα.

Η παραίτηση αλλά και η ανοιχτή πόρτα

Φτάσαμε 35 χρόνια μετά και η Κάρεν ανακοινώνει τη παραίτησή της από τη Γουέστ Χαμ. Αφήνει πίσω της έναν «θρύλο», παράδειγμα προς μίμηση για τις σημερινές γυναίκες που θέλουν να μπουν στο κόσμο του αθλητισμού. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείει μια μελλοντική επιστροφή, δηλώνοντας ότι το πάθος της για το άθλημα παραμένει άθικτο.

Επομένως η συγκεκριμένη γυναίκα έδειξε «πράγματα» σε όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη και έδωσε «θάρρος» στον γυναικείο πληθυσμό να ακολουθήσουν ό,τι αγαπάνε ακόμη και αν όλος ο κόσμος τους λέει ό,τι δε μπορούν.