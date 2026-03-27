Καρέτσας: Η Μίλαν σκέφτεται να δαπανήσει 45 εκατομμύρια για τον σταρ της Γκενκ

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει η Μίλαν, στρέφοντας το ενδιαφέρον της κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Tuttosport», ψηλά στη λίστα των «ροσονέρι» βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Με την επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να θεωρείται δεδομένη, οι Μιλανέζοι αναζητούν ποιοτική ενίσχυση και βλέπουν στον διεθνή άσο της Γκενκ μια επένδυση με προοπτική και άμεση αγωνιστική αξία για το σύνολο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Οι σκάουτερ της Μίλαν παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του νεαρού μεσοεπιθετικού εδώ και περίπου έναν χρόνο, έχοντας σχηματίσει πλήρη εικόνα για την αγωνιστική του πρόοδο. Η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Γκενκ φέρεται να ζητά περίπου 45 εκατομμύρια για την παραχώρησή του.

📑 F. Masini in @TuttoSport this morning: Karetsas capable of playing as a second striker, attacking midfielder, or right winger is attracting interest from many top clubs. pic.twitter.com/KelVvjJeqn — Milan Posts (@MilanPosts) March 27, 2026

Το ποσό αυτό ξεπερνά τη μεταγραφή-ρεκόρ των 38 εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε πέρυσι η Μίλαν για τον Άρντον Γιασάρι, χωρίς πάντως οι «ροσονέρι» να αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μια τόσο μεγάλη επένδυση.

Ο Καρέτσας πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη φήμη ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού πρωταθλήματος. Σε 43 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League έχει σημειώσει τρία γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ, με τα Μέσα στο Βέλγιο να συγκρίνουν τις επιδόσεις του με αυτές του Κέβιν Ντε Μπρόινε όταν αυτός αγωνιζόταν στη Jupiter Pro League.