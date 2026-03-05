Καρέτσας: Η σύγκριση του transfermarkt με Ντε Μπρόινε και Τροσάρντ που ανεβάζει τις προσδοκίες (pic)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και ένα διαμάντι που διαθέτει και η εθνική Ελλάδας στις τάξεις της

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται στην Γκένκ έχει τραβήξει τα βλέμματα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το καλοκαίρι να αναμένεται καυτό για τον ίδιο, αλλά και για την βέλγικη ομάδα η οποία «τρίβει τα χέρια της» με τις προτάσεις που προβλέπεται να λάβει μετά το τέλος της σεζόν. Ο 18χρονος διεθνής εκπλήσσει με το ταλέντο του, την ταχύτητά του και το θράσος του, και παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει ήδη παραπάνω ώριμος ποδοσφαιρικά από το αναμενόμενο.

🇬🇷💎 Konstantinos Karetsas (18) has 5 goal contributions in his last 6 matches for Genk! ✅



• 🅰️ vs Cercle Brugge

• ⚽️ vs Malmö

• 🅰️ vs FCV Dender EH

• 🅰️ vs Anderlecht

• ❌ vs KV Mechelen

• 🅰️ vs Dinamo Zagreb



Greece have a talent on their hands! pic.twitter.com/b59TRmOIUR — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

Στο παρελθόν έχουν περάσει πολλά ταλέντα από την Γκένκ, με δυο από τα πιο γνωστά και μεγάλα ονόματα που ανδρώθηκαν στην βέλγικη ομάδα να είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Λεάντρο Τροσάρντ. Ο επίσημος λογαριασμός του transfermarkt στο Instagram λοιπόν, κοινοποίησε μια φωτογραφία με στατιστικά των δυο αστέρων όταν ήταν 18 ετών, σε σύγκριση με αυτά του Καρέτσα, και οι διαφορές είναι τεράστιες.

Και οι δυο στην ηλικία που βρίσκεται τώρα ο «Kos» αγωνιζόντουσαν με την φανέλα της Γκενκ, έχοντας μόλις δυο συμμετοχές, και η αξία τους ήταν μόλις... 100.000 ευρώ, σε αντίθεση με τον Καρέτσα που στα 18 του έχει συμπληρώσει ήδη 62 συμμετοχές, με 3 γκολ και 12 ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 23 εκατομμύρια. Ο διεθνής ταλαντούχος επιθετικός συνεχίζει να επιβεβαιώνει όλο και περισσότερο την αξία του, και να αποδεικνύει γιατί όλες αυτές οι τεράστιες ομάδες τον παρακολουθούν στενά. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα αργήσει να έρθει η μεγάλη μεταγραφή, που θα του επιτρέψει να εξελιχθεί και να δείξει το ταλέντο του στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σκηνές του κόσμου.