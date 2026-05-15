Καρέτσας - Τζόλης: Τα «χρυσά» παιδιά του βελγικού πρωταθλήματος

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελούν το μέλλον της Εθνικής μας ομάδας, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού είναι και δύο εκ των πολυτιμότερων «περιουσιακών στοιχείων» του βελγικού πρωταθλήματος.



Το ερευνητικό κέντρο ποδοσφαίρου CIES Football Observatory δημοσίευσε λίστα με τους 5 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές στα πρωταθλήματα Βελγίου, Δανίας, Ολλανδίας και Σκωτίας. Στην πεντάδα του βελγικού πρωταθλήματος βρέθηκαν και οι δύο Έλληνες άσσοι.



Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας με εκτιμώμενη αξία 44,1 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Τζόλης με αξία 42,5 εκατομμύρια στην τρίτη. Από πάνω τους βρέθηκε μόνο ο συμπαίκτης του Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ, Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.







Οι φετινές τους επιδόσεις:



Και οι δύο προέρχονται από γεμάτες χρονιές με τις ομάδες τους και αναμφίβολα απασχολούν ήδη μεταγραφικά κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη. Ο 18χρονος Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ έχει πραγματοποιήσει 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 18 ασίστ στη φετινή χρονιά, ενώ ο 24χρονος Τζόλης με την Κλαμπ Μπρίζ μετράει φέτος σε επίσης 49 συμμετοχές 19 γκολ και 24 ασίστ. Αρκετές δε από τις μεγάλες εμφανίσεις, πραγματοποιήθηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπου η Γκενκ του Καρέτσα έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League και η Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη μέχρι τους 32 του Champions League.