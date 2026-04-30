Καρφί Φάμελλου στο ΠΑΣΟΚ: «Θα ανατρέψουμε την κυβέρνηση ή θα συνεργαστείτε μαζί τους;»

Ένα ιδιαιτέρως αιχμηρό καρφί με κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ άφησε από βήματος Ολομέλειας ο Σωκράτης Φάμελλος, στον απόηχο όλων όσα συνέβησαν νωρίτερα στη Διάσκεψη των Προέδρων με επίκεντρο την πλήρωση των κενών θέσεων στις ακέφαλων Αρχών.

«Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε νωρίτερα με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και προσωπικώς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως είναι «ενας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ενορχηστρωτής των σκανδάλων», υποστηρίζοντας πως «αυτός είναι που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή αν είχε την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».