«Καρφί» Πολάκη για τον Τσίπρα: «Να συνεισφέρει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σηκώνει άλλη διάσπαση»

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε μία νευρική στάση αναμονής εν αναμονή των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα και μετά από την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε εμμέσως τον πρώην Πρωθυπουργό να μην προκαλέσει μία ακόμη διάσπαση του κόμματος.

«Ο δρόμος της ανασυγκρότησης της προοδευτικής πλειοψηφίας περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο κ. Πολάκης στο Zarpa Radio 89.6

«Ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια συνεισφορά του θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος» προσέθεσε.

Κατά τον κ. Πολάκη «δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Εκτίμησε δε πως τα όσα ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν μπορούν να εμπνεύσουν αλλά ούτε και να συγκροτήσουν ρεύμα κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Συγκρίνετε αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης με τα όσα παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ακούστε το απόσπασμα της συνέντευξης Πολάκη για τον Αλέξη Τσίπρα