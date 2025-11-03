«Καρφί» Ζαχάροβα για την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία: «Θα καταρρέει όπως ο πύργος της»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σχολίασε με καυστικό τρόπο την μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού πύργου κοντά στο Κολοσσαίο, στο κέντρο της Ρώμης, κάνοντας λόγο για παράλογη σπατάλη των χρημάτων της ιταλικής κυβέρνησης. «Όσο η ιταλική κυβέρνηση ξοδεύει άσκοπα τα χρήματα των φορολογουμένων, η Ιταλία θα καταρρέει τα πάντα, από την οικονομία μέχρι τους πύργους», έγραψε η Ζαχάροβα στο κανάλι της στο Telegram, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.



Η έμπειρη διπλωμάτης υποστήριξε ακόμη ότι το ποσό της βοήθειας από την Ιταλία προς την Ουκρανία ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα δισεκατομμύριο είναι η υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων, 310 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού και 93 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική δράση.

Πριν από αυτό, στις 24 Οκτωβρίου, το Bloomberg είχε γράψει ότι η Ιταλία προετοιμάζει το 12ο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, το οποίο θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας.

Σύμφωνα με πηγές, η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας μπορεί να λάβει χώρα πριν από το τέλος του 2025 και θα περιλαμβάνει διάφορα συστήματα αεράμυνας και πυρομαχικά.