«Καρφιά» Μαρινάκη για Τσίπρα: Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα – Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων

Αιχμές για τις οικονομικές προτάσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, επισήμανε ότι «η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, των οροφών δαπανών και, μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας».

Ανέφερε ότι αυτά γίνονται «ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων -όσα, δηλαδή, παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα- να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο».

«Άρα, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται: μέτρα λιτότητας κλπ».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας: «Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κ. Τσίπρας; Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, είναι “Ο τρελοπενηντάρης” και αγαπημένος μου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί, λοιπόν, υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι φοβερή ελληνική ταινία. Ειδικά στους νεότερους, τους συστήνω να το δουν. Εκεί είναι, λοιπόν, ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κλπ., ο οποίος είναι “κιμπάρης” με λεφτά τα οποία δεν έχει. Ο κ. Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: “Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, έχουμε λεφτά”.

Α λά Τεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον “κιμπάρη“, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεύτερον, είναι ο Πρωθυπουργός όπου -σαν σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε και το δημοψήφισμα με όλα αυτά τα οποία ήρθαν και φόρτωσαν στη χώρα μας 120 δισ.- είναι ο Πρωθυπουργός που αύξησε και επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ΑΤΜ, έκλεισε τις τράπεζες και είπε, μάλιστα, ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα».

«Έφτασε, τέλος πάντων, τη χώρα 27η στις 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ό,τι τέλος πάντων αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθε μια άλλη κυβέρνηση, μεγάλωσε την πίτα, και πρέπει να την μεγαλώσουμε κι άλλο, δηλαδή δημιούργησε τις συνθήκες, ούτως ώστε να μπορούμε να δίνουμε πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να δημιουργήσουμε 600.000 δουλειές μέσα σε αυτό το διάστημα, να μειώσουμε όλους αυτούς τους φόρους, 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και λέει: “Ναι, τώρα που υπεραποδίδει η οικονομία”, λες κι αυτό έγινε με ένα μαγικό κουμπί, “πάμε να δώσουμε κι άλλα λεφτά”. Πάρα πολύ ωραία”, συμπλήρωσε σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Για το αν η ΝΔ έχει επιλέξει αντίπαλο

«Νομίζω ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δηλαδή, τι έκανε; Κατήρτισε με τους συνεργάτες του, με την ομάδα που ήμαστε και είμαστε, τα προηγούμενα χρόνια εγώ ήμουν στη νεολαία και μετά Γραμματέας του κόμματος στη Ν.Δ., κάτσαμε ακούσαμε τον κόσμο, τις ανάγκες του, τις αγωνίες του και καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε και την πρώτη και, τώρα, προσπαθούμε και τη δεύτερη τετραετία», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Κάθε φορά υπάρχει ένας αντίπαλος και δεν τον υποτιμάς τον αντίπαλο. Φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αντίπαλός μας θα είναι και πάλι ο κ. Τσίπρας. Και δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Όμως, θα σας πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία ακούμε, είτε τα έχουμε ξανακούσει, είναι χιλιοειπωμένα συνθήματα, είτε δεν λένε κάτι στον κόσμο. Θα σας πω γιατί. Το να βγει ένας εν δυνάμει Πρωθυπουργός, πολλώ δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός, που κυβέρνησε τεσσεράμισι χρόνια και έκανε τα αντίθετα ως Πρωθυπουργός… είχε μια πλήρη τετραετία και είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα. Έτσι; Ο κ. Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ΕΝΦΙΑ, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να «στραγγαλίσει» και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, επέλεξε να αυξήσει τους φόρους για την υγεία, επέλεξε… να τα κάνει όλα αυτά. Μα και οι κυβερνήσεις πριν το 2012, πριν το 2015 κρίθηκαν. Τι κάναμε εμείς; Προσέξτε, γιατί συζητάμε πάρα πολύ για τα μέτρα, τι το ένα μέτρο, το άλλο μέτρο, προτείνει ο ένας πατριωτικό φόρο… Δεν υπάρχουν για εμένα πατριωτικοί φόροι, υπάρχουν φόροι που πρέπει να μειώνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και μια ιδεολογική μάχη που, προφανώς, θα τη δώσουμε», επισήμανε.

Γιατί κάποιος να πειστεί ότι στην επόμενη τετραετία η ΝΔ θα λύσει προβλήματα που παραμένουν;

«Γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν είναι ότι δεν κάναμε επτά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια έχουν συμβεί όσες κρίσεις, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Την ακρίβεια δεν την εξαφανίζεις, ούτε την αντιμετωπίζεις με μαγικές συνταγές. Την ακρίβεια, τις συνέπειες της ακρίβειας, τις περιορίζεις κατά το μέτρο του δυνατού και σε κάποιες περιπτώσεις υπερκαλύπτεις με τις αυξήσεις, μέσα από μια πολιτική όπως την περιγράφω. Γι’ αυτό τα λέω αυτά», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Εμείς τι έχουμε καταφέρει; Έχουμε καταφέρει, χωρίς να αυξάνουμε φορολογικούς συντελεστές, μειώνοντας τους φόρους, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα, δημιουργώντας δουλειές με την πολιτική μας», είπε και συμπλήρωσε:

«Με αυτόν τον τρόπο το κράτος έχει παραπάνω έσοδα, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και όλα αυτά τα οποία είπαμε και έτσι σιγά – σιγά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα θα πω εγώ και πρέπει να τρέξουμε και πιο γρήγορα, η κοινωνία παίρνει πίσω αυτά τα οποία στερήθηκε. Αυτή την κουβέντα δεν την κάνουν. Το μόνο που κάθονται και κάνουν είναι από ποιον θα τα πάρουν για να τα δώσουν, υποτίθεται, στον κόσμο. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τους νέους και όχι μόνο τους νέους και τους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας. Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος, ο οποίος αφορά τους περισσότερους ανθρώπους που μας βλέπουν. Κάθε εργαζόμενο, κάθε συνταξιούχο, ελεύθερο επαγγελματία, μισθωτό. Ο φόρος εισοδήματος ήταν στο 29% το 2019, είχε πάει στο 22% μέχρι πέρυσι και τώρα έχει πάει στο 20% και αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάποιος 18%, 16%. Μηδενίστηκε για τους νέους μέχρι 25 ετών και πήγε 9% για αυτούς που είναι μέχρι 30 ετών. Αυτό αφορά τα εισοδήματα όλης της κοινωνίας. Τι λέω; Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Έχουμε ή δεν έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο στην Ευρώπη με εξαίρεση τις δύο χώρες που έχουν μηδενικό εισιτήριο; Έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο. Μάλιστα μειώσαμε και το ΦΠΑ».

Για τα εισοδήματα

Για το γεγονός ότι έχουμε από τα χαμηλότερα πραγματικά εισοδήματα: «Έχουμε… η ΕΛΣΤΑΤ λέει και κάτι άλλο και η Eurostat μάλιστα. Ότι στον δείκτη ατομικής κατανάλωσης που φαίνονται όλα τα εισοδήματα, δεν έχουμε γίνει Ελβετία και Λουξεμβούργο, ούτε ήμασταν όμως το 2019, έχουμε όμως καλύψει τη μεγαλύτερη απόσταση και δεν είμαστε ούτε τελευταίοι ούτε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε έκτοι από το τέλος. Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, όμως έχει καλυφθεί μια απόσταση», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κοινή συνισταμένη, είτε μιλάμε για τους γιατρούς είτε μιλάμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινή συνισταμένη όλων του συζητήσεων ξέρετε ποια είναι; Η Ελλάδα το ’19 δεν ξημέρωσε την επομένη των εκλογών, την 8η Ιουλίου του ’19, και ήμασταν στη Ζυρίχη. Ήμασταν στον πάτο της Ευρώπης, στο τρίτο υπόγειο. Για να πας από το τρίτο υπόγειο στον 30ο όροφο ενός ουρανοξύστη, δεν θα πετάξεις, πας όροφο-όροφο. Ναι, δεν είμαστε εκεί που θέλει ο κόσμος και γι’ αυτό και ζητάει παραπάνω και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχουμε διανύσει μια σημαντική απόσταση. Και το πιο σημαντικό ποιο είναι; Η απόσταση αυτή έχει διανυθεί με στέρεα βήματα και δεν έχει διανυθεί με έναν τρόπο που μετά από κάποια χρόνια, όλες αυτές οι κατακτήσεις θα γυρίσουνε μπούμερανγκ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία το να είσαι πρώτος ως χώρα στη δημιουργία θέσεων εργασίας και παράλληλα πρώτος στο ρυθμό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Άρα, επιστρέφω στην αρχική σας ερώτηση. Το να έρχεται λοιπόν ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός και να λέει “δεν με νοιάζουνε εμένα οι οροφές δαπανών, δεν με νοιάζουνε εμένα οι ευρωπαϊκοί κανόνες, έξι δισ. έχω, θα τα δώσω όλα”, άρα “θα παραβιάσω τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν θα αποπληρώνει η χώρα μου το χρέος”. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό; Εμένα αυτό μου θυμίζει την Ελλάδα του ’80. Η Ελλάδα του ’80 είναι η αιτία που σήμερα νέα παιδιά που μας βλέπουν δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι», πρόσθεσε.

Για τη στάση που θα κρατήσει ο Κώστας Καραμανλής

«Δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρός μας είναι ένας άνθρωπος με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση. Το αν θα επιλέξει ένας πρώην αρχηγός να έρθει σε ένα συνέδριο ή να είναι παρών σε μια μάχη είναι δική του απόφαση. Εγώ σίγουρα θα σας πω… Δεν είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Καραμανλή. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν Πρωθυπουργό που η πολιτική που εφαρμόζει είναι απολύτως συναφής με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική που μειώνει φόρους, οχυρώνει την Ελλάδα, αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό και τιμά τους αγώνες των Νεοδημοκρατών, αλλά και ανθρώπων που ήρθαν τελευταία στην παράταξη. Από εκεί και πέρα, δεν έχω κρύψει τα λόγια μου, σέβομαι και τιμώ τον πρώην πρωθυπουργό, όπως εγώ ως νεολαίος, έτσι και ο Πρωθυπουργός ως τότε νεοεκλεγείς βουλευτής το 2004, με πολύ μεγάλη τιμή για όλους τον υπηρετήσαμε, και εκείνον όπως και όλους τους αρχηγούς. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές του 2027 έχουν τόσο σημαντικά διακυβεύματα, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από…

Ερωτηθείς για το αν ο Κώστας Καραμανλής θα είναι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Είναι πολύ προσβλητικό για τον Κώστα Καραμανλή και το ξαναλέω, δεν θέλω να μιλάω εξ ονόματός του γιατί δεν έχω τέτοια νομιμοποίηση, είναι και λίγο “μικρομεγαλισμός”. Αλλά επειδή με ρωτάτε και διαβάζω και διάφορα, είναι πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο με τη διαδρομή του Κώστα Καραμανλή, να ετεροπροσδιορίζεται από έναν άλλον, χωρίς να τον υποτιμώ και αυτόν, πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό. Έχει τη δική του αυθύπαρκτη πολιτική οντότητα, τη δική του διαδρομή, δίνει τις δικές του απαντήσεις και το ξαναλέω, αυτή είναι για εμένα η σημαντική απάντηση, τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027 και για τη χώρα αλλά και για την παράταξη, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

«Όχι, δεν το έχουμε αποδεχτεί, δεν το έχουμε προεξοφλήσει. Μέχρι να γίνει και να ανακοινωθεί, έχει πολύ μεγάλη απόσταση από τα δημοσιεύματα και τις φήμες. Συνεχίζω και πιστεύω για τον κύριο Σαμαρά, τον οποίον επίσης με πολύ μεγάλη… ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας που τον έχουμε υπηρετήσει σε δύσκολα χρόνια, μάλιστα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τα εύκολα λεφτά και τα περί εντιμότητας, γιατί η περίοδος Σαμαρά δείχνει και τα χρόνια τα μετά… Ο κύριος Τσίπρας λέει δύο πράγματα που λέγαμε πριν, το ένα είναι για την οικονομία, το άλλο είναι η εντιμότητα. Τα περί εντιμότητας, αν τα ξέρουν καλύτερα είναι αυτοί που έχουνε ζήσει τα χρόνια του Αντώνη Σαμαρά και τα επόμενα που ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, με τα βοσκοτόπια, με τους ποινικούς κώδικες, με όλα τα σχετικά τέλος πάντων, τους υπουργούς καταδικασμένους, τη Novartis και όλα αυτά. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, θεωρώ ότι θα σταθμίσει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια Πρωθυπουργό οι Έλληνες πολίτες. Και όλοι μαζί τρέξαμε για αυτό και δεν το μετανιώσαμε στιγμή. Είναι θεμιτό, είναι λογικό, έχουν απαντηθεί τα επιμέρους βέβαια, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι θεμιτό, είναι λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις, πικρίες, ενστάσεις, αλλά μια μεγάλη παράταξη, η μόνη που παρέμεινε μεγά?