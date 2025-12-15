«Καρφιά» του ατζέντη του Τσάλοφ για Λουτσέσκου και προαναγγελία αποχώρησης τον Ιανουάριο

Ο Φέντορ Τσάλοφ δεν έχει καλή παρουσία στον ΠΑΟΚ, καθώς σε 61 αγώνες έχει 8 γκολ και 8 ασίστ και μοιάζει απίθανο να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιό του. Ο Ρώσος φορ δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στον δικέφαλο και τελευταία το κλίμα γύρω από το όνομά του γίνεται όλο και πιο αρνητικό.

Μπορεί ο Τσάλοφ να έπαιξε με την Λουντογκόρετς και τον Ατρόμητο, λόγω του τραυματισμού του Γιακουμάκη, αλλά υπό κανονικές συνθήκες πλέον δεύτερο φορ λογίζεται ο νεαρός Μύθου. Οι συνθήκες και η εικόνα του επιθετικού του ΠΑΟΚ δείχνουν πως η αποχώρησή του είναι θέμα χρόνου, και μάλιστα ο ατζέντης του εξέφρασε την ελπίδα να φύγει ο Τσάλοφ τον Γενάρη. Ο ατζέντης του Ρώσου μάλιστα μίλησε σε μέσο της χώρας του, εξαπολύοντας βέλη κατά του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα και οι δηλώσεις του ατζέντη:

«Ο ποδοσφαιρικός ατζέντης Σάντορ Βάργκα, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του επιθετικού Φίοντορ Τσάλοφ, σχολίασε την κατάσταση γύρω από τον ποδοσφαιριστή και δεν απέκλεισε την αποχώρησή του από τον ελληνικό ΠΑΟΚ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Δεν αισθάνεται άνετα εκεί, φταίει ο προπονητής. Είμαι πρώην προπονητής και βλέπω ότι όλα γίνονται ανόητα και λανθασμένα. Δεν φταίει ο Φιόντορ. Ελπίζω πραγματικά να φύγει τον χειμώνα", δήλωσε ο Βάργκα σε αποκλειστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Sovsport Αρτέμ Μελνιτσένκο. Νωρίτερα, από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ είχε γίνει γνωστό ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχθεί προτάσεις για την αγορά του Τσάλοφ. Στη φετινή σεζόν της ελληνικής Super League, ο Ρώσος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε εννέα αγώνες και έχει σημειώσει ένα γκολ».