Με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για την απόφασή της να μην παντρευτεί ποτέ, μια επιλογή που, όπως παραδέχτηκε, δεν άλλαξε ποτέ στη ζωή της. Η σπουδαία ηθοποιός εξήγησε πως από νεαρή ηλικία δεν πίστεψε στον γάμο ως θεσμό, ενώ μοιράστηκε και τον τρόπο με τον οποίο έχει βιώσει τον έρωτα.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αποκάλυψε πως δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτή την απόφασή της, εξηγώντας τη φιλοσοφία που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια.

«Αφού ο έρωτας τελειώνει... γιατί να αντιμετωπίσω μετά τους δικηγόρους;»

Η ηθοποιός εξήγησε πως η άποψή της για τον γάμο διαμορφώθηκε από πολύ νωρίς.

«Από μικρή ήμουν κατά του γάμου, το θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Έλεγα "αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, προτιμούσε να ζει μια σχέση όσο αυτή την κάνει ευτυχισμένη και, όταν ο κύκλος της ολοκληρώνεται, να κρατά την αγάπη και τον σεβασμό για τον άνθρωπο που είχε δίπλα της.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως με τους περισσότερους πρώην συντρόφους της εξακολουθεί να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, καθώς θεωρεί πως η αγάπη μπορεί να αλλάζει μορφή χωρίς να χάνεται.

«Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε και για τον τρόπο που έχει αγαπήσει στη ζωή της, παραδεχόμενη ότι πάντα ακολουθούσε το συναίσθημά της.

«Έχω ζήσει πολλές φορές την τρέλα του έρωτα και νιώθω ευλογημένη γι' αυτό. Αν πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα», είπε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι όπως συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, έτσι και η ίδια έχει κάνει λάθη στις σχέσεις της, καθώς πολλές φορές ο χρόνος αποκαλύπτει πλευρές του άλλου που δεν ήταν ορατές στην αρχή.

Με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε για τον έρωτα, τις επιλογές και τις εμπειρίες της ζωής της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως δεν διστάζει να εκφράζει ανοιχτά τις απόψεις και τα συναισθήματά της.