Καρυστιανού: «Ναι» σε κοινωνικό κίνημα - Θα ξαναπάμε Σύνταγμα και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν

Άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως θα πάμε στην πλατεία Συντάγματος κι ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν, δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» με αφορμή τη νέα τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σημείωσε ότι αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. «Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας».

Η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι θα συμμετείχε σε ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα το οποίο όμως θα ήταν μεγάλο λάθος να ακουμπήσει πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Τέλος ανέφερε ότι οραματίζεται μια διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν όραμα, ηθική και τσίπα.

Επιστροφή στο Σύνταγμα

Αναφορικά με την ψήφιση της τροπολογίας και το ενδεχόμενο νέας διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, η κα Καρυστιανού τόνισε: «Στην πλατεία θα πηγαίνω σίγουρα, το αν θα ξαναγραφτούν τα ονόματα είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε οι συγγενείς. Αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε θα το κάνουμε, όλοι μαζί όχι εγώ προσωπικά. […] Άμα χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε βεβαίως θα πάμε στην πλατεία κι αν έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν τι να πω… Θα κάνουμε καθιστικές ειρηνικές διαμαρτυρίες και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν».

Ο συμβολισμός των ονομάτων και η «εξαφάνιση» του εγκλήματος

Η Πρόεδρος του Συλλόγου πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», συνέδεσε την τροπολογία με την προσπάθεια αποσιώπησης του δυστυχήματος: «Αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι πήγαινε ο κόσμος και τα φώναζε κάθε 28 του μήνα αυτό το πράγμα είναι που ενοχλούσε. Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας. […] Εγώ το συνδυάζω και με την εξαφάνιση του μνημείου με τα 51 καρφιά που ήταν στο σημείο μηδέν. Είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μνήμη μας γενικά το έγκλημα των Τεμπών».

«Η δίκη είναι παρωδία»

Σκληρή κριτική άσκησε η Μαρία Καρυστιανού και για την επικείμενη δίκη: «Όλος ο κόσμος που γνωρίζει θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα γιατί αυτή η δίκη είναι μια δίκη παρωδία. […] Έχουν πραγματικά αθωωθεί, ξεπλυθεί πλήρως, και οι πολιτικοί και οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι τρώγανε τα χρήματα μαζί με τους πολιτικούς αλλά και η ιταλική εταιρεία […] Αυτοί οι τρεις που είναι οι κύριοι υπαίτιοι για αυτό που συνέβη στα Τέμπη και για τη χάλια λειτουργία του σιδηροδρόμου ακόμα και σήμερα είναι εκτός κάδρου».

Κοινωνικό Κίνημα και πολιτική

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις όπου εμφανίζεται το όνομά της, η κα Καρυστιανού ξεκαθάρισε τη θέση της για την πολιτική: «Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα άρα αυτή η κοινωνική αντίδραση σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου ναι βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ. […] Το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί […] θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες».

Δεν απέκλεισε τη συμμετοχή της σε ένα «πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα», αν αυτό είναι «τόσο τέλειο και άριστο με τέτοιους ανθρώπους δίπλα που τους φαντάζομαι». Κατέληξε με τον οραματισμό της για τους πολιτικούς: «Εγώ οραματίζομαι μια τόσο διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν άλλες ποιότητες, θα έχουν το όραμα, θα έχουν την ηθική, θα έχουν τσίπα να ακούγεται κάτι για το όνομά τους και να παραιτούνται μέχρι να καθαρίσει το όνομά τους. Αυτό ονειρεύομαι να δω!».