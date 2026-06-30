Καρυστιανού: Βάζει μια γιατρός κάποια αντιεμβολίστρια στο Πολιτικό Συμβούλιο;

Έχουν γραφτεί πολλά για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ποιοι είναι πίσω από το εγχείρημα, εάν χρηματοδοτείται με ρούβλια, πόσες φορές παίρνουν τον Αυγερινό από το Κρεμλίνο για να δώσουν οδηγίες, κτλ.

Είναι... κρίμα που η οξυδέρκειά μας εδώ σε αυτή τη γωνία δε μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιες «συζητήσεις».

Χθες η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας», προσωρινό ή μη, σημασία καμία δεν έχει και όπως μου είπαν από τη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πρόσωπα έχει απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν την επικαιρότητα με τις απόψεις που έχει διατυπώσει δημοσίως για μεγάλα θέματα, όπως για παράδειγμα ο COVID και ο εμβολιασμός.

Ο λόγος για τη Μαρία Ιωαννίδου.

Όπως μας ενημερώνει η «Ελπίδα» είναι:

«Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και υποψήφια διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ, με πολυετή εμπειρία στη δημόσια εκπαίδευση, την ιδιωτική ψυχοθεραπευτική πράξη και την υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών. Συνολικά διαθέτει κλινική, σχολική, ερευνητική και κοινοτική εμπειρία, με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση, την πρόληψη, τη διαχείριση κρίσεων και τον σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων».

Δημοκρατία έχουμε - και ελπίδα για ισχυρότερη όπως λέει το κόμμα - αλλά ψάχνοντας στα Social βρίσκεσαι ξαφνικά επάνω σε τέτοιες αναρτήσεις:

(Περιμένουμε το πρόγραμμα του κόμματος της κ. Καρυστιανού και για τα θέματα της υγείας ειδικά καθώς υπηρετεί τον χώρο με προσήλωση)

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