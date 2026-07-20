Καρκίνος και ψυχική υγεία: Μελέτη δείχνει αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας χρόνια μετά τη διάγνωση

Νέα επιστημονική έρευνα του London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), που δημοσιεύθηκε στο eClinical Medicine, αναδεικνύει ότι οι ψυχολογικές επιπτώσεις μιας διάγνωσης καρκίνου μπορεί να διαρκέσουν για πολλά χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχική υγεία των ασθενών.

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερους από 850.000 ανθρώπους με καρκίνο, δείχνει ότι η ανάγκη για μακροχρόνια ψυχολογική υποστήριξη είναι μεγαλύτερη από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα παρουσιάζουν οι επιστήμονες της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Δες τι έδειξε μεγάλη μελέτη, ποιοι ασθενείς αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και γιατί η ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας.