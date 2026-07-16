Καρκίνος: Νέα ανοσοθεραπεία υπόσχεται ισχυρότερη δράση απέναντι στους συμπαγείς όγκους

Μια νέα τεχνολογία ξεπερνά ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιστήμονες στην θεραπεία του καρκίνου: την παραγωγή μεγάλου αριθμού αποτελεσματικών ανοσοκυττάρων που μπορούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να πολεμούν τους όγκους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή πρόδρομων ανοσοκυττάρων, τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell.

Τα πρόδρομα κύτταρα ξεπερνούν τους περιορισμούς των σημερινών θεραπειών

Η έρευνα επικεντρώνεται στα πρόδρομα κοκκιοκυτταρο-μονοκυτταρικά κύτταρα (GMPs), τα οποία φυσιολογικά δίνουν γένεση σε μονοκύτταρα, μακροφάγα και άλλα κύτταρα της έμφυτης ανοσίας. Οι ερευνητές κατάφεραν να αναπτύξουν ειδικές συνθήκες καλλιέργειας που επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά να πολλαπλασιάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εργαστήριο χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παραχθούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς, να τροποποιηθούν γενετικά και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά κύτταρα.

Η ιδέα αυτή επιχειρεί να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα των θεραπειών. Αν και τα μακροφάγα έχουν την ικανότητα να εισέρχονται στους όγκους και να καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα, όταν χορηγούνται ως θεραπεία δεν επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν πολλαπλασιάζονται και συχνά παγιδεύονται σε όργανα όπως οι πνεύμονες, το ήπαρ και ο σπλήνας αντί να φτάσουν στους όγκους. Αντίθετα, τα πρόδρομα κύτταρα μπορούν να εγκατασταθούν στον μυελό των οστών και να συνεχίσουν να παράγουν νέα ανοσοκύτταρα για αρκετό χρονικό διάστημα, προσφέροντας μια πιο σταθερή και παρατεταμένη αντικαρκινική δράση.

Γενετική τροποποίηση που δημιουργεί ισχυρότερη αντικαρκινική απόκριση

Για να εξετάσουν αυτή την προσέγγιση, οι ερευνητές πραγματοποίησαν πειράματα τόσο με ανθρώπινα όσο και με κύτταρα ποντικιών. Αρχικά ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο καλλιέργειας που επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό των πρόδρομων κυττάρων κατά εκατομμύρια φορές, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους. Στη συνέχεια τα τροποποίησαν γενετικά ώστε να φέρουν τους γνωστούς χιμαιρικούς υποδοχείς αντιγόνου (CAR), δηλαδή τους ίδιους ειδικούς «αισθητήρες» που χρησιμοποιούνται και στις θεραπείες CAR-T. Οι υποδοχείς αυτοί επιτρέπουν στα κύτταρα να αναγνωρίζουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων και να τα εξουδετερώνουν.

Αφού τα τροποποιημένα κύτταρα χορηγήθηκαν σε πειραματόζωα, οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πορεία τους για αρκετούς μήνες. Διαπίστωσαν ότι τα πρόδρομα κύτταρα εγκαθίστανται σε περιοχές του οργανισμού όπου παράγονται φυσιολογικά κύτταρα του αίματος και συνεχίζουν να δημιουργούν νέα μακροφάγα και άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Σε αντίθεση με τα ώριμα μακροφάγα, τα οποία εξαφανίζονταν μέσα σε λίγες ημέρες, τα πρόδρομα κύτταρα παρέμεναν ενεργά για πολλούς μήνες.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δοκιμάστηκε σε διαφορετικά μοντέλα καρκίνου. Στην περίπτωση λευχαιμίας που έφερε την πρωτεΐνη CD19, τα τροποποιημένα κύτταρα περιόρισαν σημαντικά την εξέλιξη της νόσου και παρέτειναν την επιβίωση των πειραματόζωων. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν και σε συμπαγείς όγκους που εξέφραζαν την πρωτεΐνη HER2, όπου τα θεραπευτικά κύτταρα συγκεντρώνονταν μέσα στον όγκο και ανέστειλαν σχεδόν πλήρως την ανάπτυξή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στην άμεση καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Σχεδίασαν και μια νέα εκδοχή του υποδοχέα CAR, στην οποία προστέθηκε ένα επιπλέον τμήμα αντισώματος, γνωστό ως Fc. Η προσθήκη αυτή επέτρεψε στα τροποποιημένα κύτταρα να «στρατολογούν» και άλλα φυσιολογικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο η αντικαρκινική απόκριση δεν βασιζόταν αποκλειστικά στα χορηγούμενα κύτταρα, αλλά ενεργοποιούσε συνολικά το ανοσοποιητικό σύστημα, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή και συντονισμένη άμυνα.

Στα πειράματα με ανοσολογικά ακέραια ζώα, αυτή η νέα έκδοση της θεραπείας αποδείχθηκε ακόμη πιο αποτελεσματική. Οι όγκοι περιείχαν μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων, ενώ η επιβίωση των ζώων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνα που έλαβαν την κλασική μορφή της θεραπείας CAR.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της μελέτης αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατάφεραν να διατηρήσουν τα πρόδρομα κύτταρα σε συνεχή ανάπτυξη. Εντόπισαν ότι ένα ένζυμο, η μυελοϋπεροξειδάση (MPO), λειτουργεί ως φυσικό «φρένο» στον πολλαπλασιασμό τους. Αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου αυτού, τα κύτταρα συνέχισαν να διαιρούνται χωρίς να χάνουν την ικανότητά τους να μετατρέπονται αργότερα σε λειτουργικά κύτταρα του ανοσοποιητικού. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέες προοπτικές όχι μόνο για την παραγωγή μεγάλου αριθμού θεραπευτικών κυττάρων αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζεται η ανάπτυξη των κυττάρων του αίματος.

Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα δοκίμασε τα πρόδρομα κύτταρα και σε ένα μοντέλο σπάνιας κληρονομικής ανοσοανεπάρκειας, της χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου. Τα κύτταρα αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα των πειραματόζωων να αντιμετωπίζουν βακτηριακές λοιμώξεις, υποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί και πέρα από τον καρκίνο.

Ενθαρρυντικά προκλινικά αποτελέσματα

Παρά τους όποιους περιορισμούς, η εργασία προτείνει μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας στην ανοσοθεραπεία. Αντί να χρησιμοποιούνται μόνο ώριμα ανοσοκύτταρα με περιορισμένη διάρκεια ζωής, αξιοποιούνται τα κύτταρα που τα παράγουν, δημιουργώντας μια ανανεώσιμη πηγή αντικαρκινικών κυττάρων. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν στις κλινικές δοκιμές, η νέα αυτή πλατφόρμα θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη πιο ισχυρών, πιο ευέλικτων και πιθανώς πιο αποτελεσματικών κυτταρικών θεραπειών απέναντι τόσο στους καρκίνους του αίματος όσο και στους συμπαγείς όγκους.