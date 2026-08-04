Καρκίνος: Νέα θεραπεία «χτυπά» την άμυνα των όγκων και δίνει ελπίδα για το μεσοθηλίωμα

Μια νέα πειραματική θεραπεία που στοχεύει ένα βασικό αμυντικό σύστημα των καρκινικών κυττάρων φαίνεται να δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα, έναν από τους πιο επιθετικούς και δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους. Ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι η παρεμπόδιση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, της PRX3, μπορεί να αποδυναμώσει τα καρκινικά κύτταρα και να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Το μεσοθηλίωμα είναι ένας σπάνιος αλλά ιδιαίτερα επιθετικός καρκίνος που εμφανίζεται στον πνεύμονα (στον υπεζωκότα) ή στην κοιλιά (στο περιτόναιο) και συνδέεται κυρίως με την έκθεση στον αμίαντο. Συχνά διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο και οι θεραπευτικές επιλογές, ιδιαίτερα όταν η νόσος υποτροπιάζει, είναι περιορισμένες. Γι’ αυτόν τον λόγο οι επιστήμονες αναζητούν νέες προσεγγίσεις που δεν στοχεύουν μόνο την ανάπτυξη του όγκου, αλλά και τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να επιβιώνουν σε δύσκολες συνθήκες.

Πώς η PRX3 προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα από το οξειδωτικό στρες

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η αντιμετώπιση του λεγόμενου οξειδωτικού στρες. Τα καρκινικά κύτταρα παράγουν μεγάλες ποσότητες δραστικών μορφών οξυγόνου, ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα. Για να προστατευθούν, ενισχύουν ένα δίκτυο αντιοξειδωτικών μηχανισμών. Η PRX3 είναι ένα από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά ένζυμα μέσα στα μιτοχόνδρια, τα οργανίδια που λειτουργούν ως «εργοστάσια ενέργειας» του κυττάρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η PRX3 βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να επιβιώνουν, παρά το έντονο οξειδωτικό στρες που αντιμετωπίζουν.

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται σε μια φυσική ένωση που ονομάζεται θειοστρεπτόνη, η οποία μπορεί να αδρανοποιήσει την PRX3. Όταν συμβεί αυτό, διαταράσσεται η ισορροπία των οξειδωτικών ουσιών μέσα στο καρκινικό κύτταρο, οδηγώντας το τελικά σε κυτταρικό θάνατο.

Τι έδειξαν τα πειράματα σε κύτταρα, ζώα και δείγματα ασθενών

Οι επιστήμονες ξεκίνησαν με εργαστηριακά πειράματα σε καρκινικά κύτταρα και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν γενετικές τεχνικές για να αφαιρέσουν εντελώς την PRX3 από κύτταρα μεσοθηλιώματος. Παρατήρησαν ότι τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονταν πολύ πιο αργά και έχαναν την ικανότητά τους να σχηματίζουν όγκους. Σε πειράματα σε ποντίκια, τα κύτταρα χωρίς PRX3 ουσιαστικά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμους όγκους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου καρκίνου.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τη δράση της θειοστρεπτόνης σε δείγματα όγκων που είχαν ληφθεί από ασθενείς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Η θεραπεία προκάλεσε απόπτωση, δηλαδή προγραμματισμένο θάνατο των καρκινικών κυττάρων, σε σημαντικό αριθμό δειγμάτων, αν και η ανταπόκριση διέφερε από ασθενή σε ασθενή. Αυτή η διακύμανση οδήγησε τους επιστήμονες στην αναζήτηση γενετικών χαρακτηριστικών που μπορεί να προβλέπουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανότερο να ωφεληθούν.

Το πιο σημαντικό μέρος της μελέτης ήταν μια πρώιμη κλινική δοκιμή φάσης 1, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με υποτροπιάζον υπεζωκοτικό μεσοθηλίωμα. Οι ασθενείς έλαβαν μια ειδικά διαμορφωμένη μορφή της θειοστρεπτόνης, με την ονομασία RSO-021, η οποία χορηγήθηκε απευθείας στην υπεζωκοτική κοιλότητα, δηλαδή στον χώρο γύρω από τους πνεύμονες όπου συχνά αναπτύσσεται η νόσος.

Στόχος της δοκιμής δεν ήταν κυρίως να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η ανεκτικότητά της. Συνολικά συμμετείχαν 15 ασθενείς, εκ των οποίων οι περισσότεροι έπασχαν από μεσοθηλίωμα. Η θεραπεία αποδείχθηκε γενικά καλά ανεκτή, ιδιαίτερα στη δόση των 90 mg, όπου δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές τοξικότητες που να περιορίζουν τη χορήγησή της.

Η πρώτη κλινική δοκιμή και το επόμενο βήμα για τη νέα θεραπεία

Παρότι πρόκειται για μικρή μελέτη, τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά. Μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας, περίπου το 67% των ασθενών με μεσοθηλίωμα παρουσίασε έλεγχο της νόσου, δηλαδή είτε σταθεροποίηση είτε μείωση του όγκου. Ένας ασθενής εμφάνισε μερική υποχώρηση του όγκου, ενώ σε αρκετούς άλλους μειώθηκε σημαντικά η ποσότητα υγρού που συσσωρευόταν γύρω από τον πνεύμονα, κάτι που μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως η δύσπνοια.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης έναν πιθανό μηχανισμό αντίστασης στη θεραπεία. Φαίνεται ότι ορισμένοι όγκοι αυξάνουν τη δραστηριότητα ενός γονιδίου που ονομάζεται SLC7A11, το οποίο βοηθά τα κύτταρα να αντιμετωπίζουν το οξειδωτικό στρες. Όγκοι με υψηλότερη έκφραση αυτού του γονιδίου ήταν λιγότερο ευαίσθητοι στη θειοστρεπτόνη. Εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι όταν το SLC7A11 αναστέλλεται ταυτόχρονα με την PRX3, η αντικαρκινική δράση ενισχύεται σημαντικά, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για συνδυαστικές θεραπείες στο μέλλον.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μελέτη αποδεικνύει ότι η στόχευση της PRX3 αποτελεί μια ρεαλιστική και πολλά υποσχόμενη θεραπευτική στρατηγική για το μεσοθηλίωμα. Αν και απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η αποδυνάμωση των αντιοξειδωτικών μηχανισμών των καρκινικών κυττάρων μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης ενός καρκίνου που μέχρι σήμερα έχει πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ίδια στρατηγική ίσως αποδειχθεί χρήσιμη και σε άλλους τύπους καρκίνου, εφόσον αναπτυχθούν μορφές του φαρμάκου που θα μπορούν να χορηγούνται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η κλινική δοκιμή φάσης 1 έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα ευρήματα υποστηρίζουν τη μετάβαση της θεραπείας σε μελέτες φάσης 2, όπου θα αξιολογηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.