Καρκίνος: Νέα θεραπεία με κύτταρα CAR-T οδήγησε σε πλήρη υποχώρηση της ασθένειας

Η θεραπεία με κύτταρα CAR-T θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις της σύγχρονης ογκολογίας. Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία τα Τ λεμφοκύτταρα –κύτταρα του ανοσοποιητικού– τροποποιούνται γενετικά ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται σε καρκινικά κύτταρα. Παρότι οι θεραπείες αυτές έχουν αλλάξει την πορεία πολλών ασθενών με λευχαιμίες και λεμφώματα, ένα σημαντικό πρόβλημα παραμένει: σε αρκετές περιπτώσεις τα κύτταρα δεν επιβιώνουν αρκετά μέσα στον οργανισμό ή δεν πολλαπλασιάζονται επαρκώς για να εξαλείψουν τον καρκίνο.

Πώς τα TSCM κύτταρα παραμένουν ενεργά περισσότερο μέσα στον οργανισμό

Μια νέα κλινική μελέτη επιχειρεί να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας μια πιο «νεανική» και ανθεκτική μορφή Τ κυττάρων, γνωστή ως TSCM (stem-cell memory T cells). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτά τα κύτταρα μπορούν να επιβιώνουν περισσότερο, να πολλαπλασιάζονται αποτελεσματικότερα και να προκαλούν λιγότερες σοβαρές παρενέργειες σε σχέση με τις συμβατικές θεραπείες CAR-T.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ασθενείς με επιθετικούς καρκίνους των Β κυττάρων που είχαν υποτροπιάσει ακόμη και μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών – μία από τις πιο βαριές και απαιτητικές αντικαρκινικές θεραπείες. Για αυτούς τους ασθενείς, οι διαθέσιμες επιλογές είναι συνήθως περιορισμένες και τα ποσοστά επιβίωσης χαμηλά.

Οι ερευνητές συνέκριναν δύο διαφορετικά είδη CAR-T κυττάρων. Η πρώτη ομάδα έλαβε τις κλασικές θεραπείες CAR-T, ενώ η δεύτερη έλαβε CAR-T κύτταρα εμπλουτισμένα με TSCM κύτταρα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης ήταν ότι τα CAR-TSCM κύτταρα πέτυχαν ισχυρή αντικαρκινική δράση ακόμη και όταν χορηγήθηκαν σε πολύ χαμηλές δόσεις. Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς έλαβαν σημαντικά λιγότερα κύτταρα σε σχέση με τη συμβατική θεραπεία, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν παρόμοια ή και καλύτερα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα TSCM κύτταρα δεν εξαφανίζονταν γρήγορα μετά την έγχυση, όπως συμβαίνει συχνά με τα κλασικά CAR-T. Αντίθετα, παρέμεναν ενεργά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δημιουργούσαν συνεχώς νέα κύτταρα που συνέχιζαν να επιτίθενται στον όγκο. Σε αρκετούς ασθενείς παρατηρήθηκαν πλήρεις υφέσεις, δηλαδή εξαφάνιση ανιχνεύσιμου καρκίνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα κύτταρα μέσα στο σώμα. Τα συμβατικά CAR-T έδειξαν μια απότομη και σύντομη έκρηξη δραστηριότητας μέσα στην πρώτη εβδομάδα, η οποία στη συνέχεια μειωνόταν. Αντίθετα, τα TSCM κύτταρα εμφάνισαν πιο αργή αλλά σταθερότερη ανάπτυξη, κορυφώνοντας τη δράση τους τη δεύτερη εβδομάδα και παραμένοντας ενεργά για μεγαλύτερο διάστημα.

Νέα θεραπεία, λιγότερες σοβαρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις

Η ασφάλεια της θεραπείας ήταν επίσης σημαντικό στοιχείο της μελέτης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των CAR-T θεραπειών είναι το λεγόμενο «σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών», μια έντονη φλεγμονώδης αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Στην ομάδα που έλαβε τα TSCM κύτταρα, οι σοβαρές τοξικότητες ήταν αισθητά λιγότερες. Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ήπια συμπτώματα, παρά το γεγονός ότι τα κύτταρα πολλαπλασιάστηκαν έντονα μέσα στον οργανισμό. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό ίσως σχετίζεται με τη διαφορετική «χημεία» των κυττάρων. Τα TSCM παρήγαγαν διαφορετικά μοτίβα κυτοκινών, με κυρίαρχη την ιντερφερόνη-γ, αντί για την υπερβολική παραγωγή IL-6 που συχνά συνδέεται με βαριές επιπλοκές στις συμβατικές θεραπείες.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι τα TSCM κύτταρα διατηρούσαν για περισσότερο καιρό τα χαρακτηριστικά των αρχικών κυττάρων. Με άλλα λόγια, δεν εξαντλούνταν γρήγορα. Συνέχιζαν να ανανεώνονται και να δημιουργούν νέες γενιές αντικαρκινικών κυττάρων, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη μακροχρόνια επιτυχία της θεραπείας.

Γιατί ορισμένοι όγκοι κατάφεραν τελικά να αντισταθούν στη θεραπεία

Παρά την επιτυχία της, η θεραπεία δεν λειτούργησε σε όλους τους ασθενείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καρκινικά κύτταρα κατάφεραν να «κρυφτούν» μειώνοντας την έκφραση του CD19, του στόχου που αναγνωρίζουν τα CAR-T κύτταρα. Σε άλλες περιπτώσεις, ο οργανισμός των ασθενών φαίνεται πως παρήγαγε αντισώματα εναντίον των ίδιων των CAR-T κυττάρων, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η χρήση TSCM κυττάρων ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά CAR T θεραπειών με μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι επιστήμονες πιστεύουν πως αυτή η προσέγγιση ίσως δεν αφορά μόνο τις λευχαιμίες και τα λεμφώματα. Η ικανότητα των TSCM κυττάρων να επιβιώνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αποφεύγουν την εξάντληση θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων, όπου οι σημερινές CAR-T θεραπείες έχουν περιορισμένη επιτυχία.