Καρκίνος: Ένα ξεχασμένο όργανο του σώματος δείχνει τον δρόμο για την θεραπεία

Η ανοσοθεραπεία έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση του καρκίνου, ενεργοποιώντας το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα. Παρ’ όλα αυτά, ένα βασικό πρόβλημα παραμένει: δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς το ίδιο καλά. Μια νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη προτείνει ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να μην κρύβεται μόνο στον ίδιο τον όγκο, αλλά και σε ένα όργανο που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν «ανενεργό» στην ενήλικη ζωή, τον θύμο αδένα.

Ο θύμος βρίσκεται πίσω από το στέρνο και είναι υπεύθυνος για την ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων, δηλαδή των κυττάρων που αποτελούν την αιχμή του δόρατος της ανοσολογικής άμυνας. Με την ηλικία συρρικνώνεται και αντικαθίσταται σε μεγάλο βαθμό από λίπος, γι’ αυτό και για χρόνια η ιατρική τον θεωρούσε δευτερεύοντα στους ενήλικες. Όμως τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η λειτουργία του μπορεί να παραμένει σημαντική και να επηρεάζει καθοριστικά την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί σε θεραπείες κατά του καρκίνου.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 3.476 ασθενείς με διαφορετικούς τύπους καρκίνου, όπως καρκίνο του πνεύμονα, μελάνωμα, καρκίνο νεφρού και μαστού, οι οποίοι λάμβαναν ανοσοθεραπεία. Αντί να βασιστούν σε επεμβατικές εξετάσεις, χρησιμοποίησαν απλές αξονικές τομογραφίες θώρακος, οι οποίες ήδη πραγματοποιούνται στη διάγνωση και την παρακολούθηση.

Με τη βοήθεια ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές ανέλυσαν τις εικόνες και εκτίμησαν την «υγεία» του θύμου αδένα. Ο αλγόριθμος εντόπιζε την περιοχή του θύμου και υπολόγιζε έναν δείκτη που αντανακλά το πόσο λειτουργικός φαίνεται να είναι, από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με αυτόν τον δείκτη και οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία της νόσου και την επιβίωσή τους μετά την ανοσοθεραπεία.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν σταθερά και επαναλαμβανόμενα σε όλες σχεδόν τις αναλύσεις. Οι ασθενείς που είχαν καλύτερη «θυμική υγεία» εμφάνιζαν σαφώς καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία. Είχαν μικρότερο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και ζούσαν περισσότερο σε σύγκριση με όσους είχαν χαμηλή λειτουργικότητα του θύμου. Στον καρκίνο του πνεύμονα, που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη ομάδα ασθενών, η διαφορά ήταν ιδιαίτερα εμφανής. Όσοι είχαν υψηλότερη θυμική λειτουργία είχαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο θανάτου και υποτροπής, ακόμη και όταν λαμβάνονταν υπόψη άλλοι γνωστοί παράγοντες, όπως η ηλικία, η γενική κατάσταση υγείας, αλλά και βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται ήδη στην κλινική πράξη.

Ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και σε άλλους καρκίνους. Στο μελάνωμα, στον καρκίνο του νεφρού και στον καρκίνο του μαστού, η καλύτερη λειτουργία του θύμου συνδεόταν με καλύτερη επιβίωση μετά από ανοσοθεραπεία. Αυτό δείχνει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αφορά έναν μόνο τύπο καρκίνου, αλλά φαίνεται να λειτουργεί πιο γενικά.

Τι σημαίνει «καλός» θύμος

Για να καταλάβουν καλύτερα τι μετρά αυτός ο δείκτης, οι επιστήμονες τον συνέκριναν με βιολογικές μετρήσεις του ανοσοποιητικού. Διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με υψηλότερη θυμική υγεία είχαν μεγαλύτερη παραγωγή νέων Τ-λεμφοκυττάρων και μεγαλύτερη ποικιλία στο ανοσοποιητικό τους ρεπερτόριο. Με απλά λόγια, το ανοσοποιητικό τους ήταν πιο «εκπαιδευμένο» και πιο ευέλικτο. Επιπλέον, είχαν περισσότερα ενεργά Τ-κύτταρα στο αίμα, αλλά και μέσα στους ίδιους τους όγκους, κάτι που υποδηλώνει πιο ισχυρή αντικαρκινική ανοσολογική απάντηση. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι ο θύμος, ακόμη και στην ενήλικη ζωή, μπορεί να συνεχίζει να παίζει ρόλο στην παραγωγή λειτουργικών ανοσοκυττάρων.

Ένας δείκτης ανεξάρτητος από τους κλασικούς

Μέχρι σήμερα, οι γιατροί βασίζονται κυρίως σε δείκτες που σχετίζονται με τον ίδιο τον όγκο. Αυτοί δείχνουν πόσο «ορατός» είναι ο καρκίνος στο ανοσοποιητικό ή πόσες μεταλλάξεις φέρει, αντίστοιχα. Η νέα μελέτη δείχνει ότι η θυμική υγεία δίνει εντελώς διαφορετική πληροφορία. Δεν αφορά τον όγκο, αλλά τον «στρατό» του οργανισμού. Και αυτό φαίνεται να έχει προγνωστική αξία. Με άλλα λόγια, δύο ασθενείς με τον ίδιο τύπο καρκίνου και παρόμοια χαρακτηριστικά όγκου μπορεί να έχουν διαφορετική πορεία, ανάλογα με την κατάσταση του ανοσοποιητικού τους.

Τι προτείνουν οι επιστήμονες

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ογκολογία. Αντί να εξετάζεται μόνο ο όγκος, θα πρέπει να αξιολογείται και η κατάσταση του ίδιου του ασθενούς και του ανοσοποιητικού του συστήματος. Ο θύμος θα μπορούσε να αποτελέσει λύση, καθώς η αξιολόγησή του γίνεται ήδη μέσα από τις αξονικές τομογραφίες ρουτίνας, χωρίς επιπλέον εξετάσεις ή επιβάρυνση για τον ασθενή. Παράλληλα, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να καθοριστούν σαφή όρια και να επιβεβαιωθεί η χρήση του δείκτη στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η μεγάλη εικόνα

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η επιτυχία της ανοσοθεραπείας δεν εξαρτάται μόνο από τον καρκίνο, αλλά και από το πόσο «δυνατό» είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Ο θύμος αδένας, ένα όργανο που για χρόνια θεωρούνταν δευτερεύον, φαίνεται να λειτουργεί ως καθρέφτης αυτής της ανοσολογικής δύναμης. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μελλοντικές μελέτες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να προβλέπουν καλύτερα ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από την ανοσοθεραπεία, αποφεύγοντας άσκοπες θεραπείες και επιλέγοντας πιο στοχευμένες στρατηγικές.