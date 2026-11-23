Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού επιχειρεί να δοκιμάσει το βρετανικό σύστημα υγείας, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε μια πρωτοφανή μελέτη με τη συμμετοχή σχεδόν 700.000 γυναικών. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ένας αλγόριθμος μπορεί να εντοπίζει ύποπτες αλλοιώσεις στις μαστογραφίες που ενδεχομένως διαφεύγουν από το ανθρώπινο μάτι, επιτρέποντας τη διάγνωση της νόσου σε πρωιμότερο στάδιο.

Το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ξεκίνησε τη διαδικασία προσέλκυσης γυναικών για τη μελέτη EDITH, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δοκιμή του είδους της παγκοσμίως, με την έρευνα να ξεκινά από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Κέιμπριτζ, το πρώτο από τα 30 κέντρα που θα συμμετάσχουν.

Η επένδυση ανέρχεται σε 11 εκατομμύρια λίρες και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας και Φροντίδας της Βρετανίας (NIHR). Στόχος δεν είναι απλώς να διαπιστωθεί πόσο αποτελεσματική είναι η AI στην αναγνώριση καρκινικών αλλοιώσεων, αλλά και αν μπορεί να αποφορτίσει τους ακτινολόγους, χωρίς να αυξήσει τις άσκοπες επανακλήσεις γυναικών για πρόσθετες εξετάσεις.

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Πώς θα λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στη μαστογραφία

Σήμερα, στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου του NHS, κάθε μαστογραφία εξετάζεται από δύο εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι αναζητούν ύποπτες αλλοιώσεις στον μαστικό ιστό. Στη νέα μελέτη, η τεχνητή νοημοσύνη θα δοκιμαστεί ως εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης, με στόχο να περιοριστεί η ανάγκη για δύο ξεχωριστές ανθρώπινες αναγνώσεις κάθε εξέτασης.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν δύο διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησής της.

Στην πρώτη προσέγγιση, ο ειδικός θα εξετάζει αρχικά τη μαστογραφία και στη συνέχεια το σύστημα AI θα αναλύει την ίδια εικόνα, αναζητώντας ενδεχόμενες καρκινικές αλλοιώσεις που μπορεί να μην εντοπίστηκαν στην πρώτη αξιολόγηση.

Στη δεύτερη, η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιολογεί αρχικά τις εικόνες και θα εκτιμά εάν υπάρχει χαμηλή ή υψηλή πιθανότητα καρκίνου. Αν ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός, η μαστογραφία θα εξετάζεται από έναν ειδικό, ενώ στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου θα απαιτείται αξιολόγηση από δύο ειδικούς.

Η μελέτη θα συγκρίνει τα αποτελέσματα αυτών των δύο μεθόδων με την καθιερωμένη πρακτική, κατά την οποία δύο άνθρωποι εξετάζουν ανεξάρτητα τις εικόνες.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναλαμβάνει αυτόνομα τη διάγνωση. Όλες οι μαστογραφίες θα εξακολουθούν να αξιολογούνται από επαγγελματίες υγείας, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία.

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Το μεγάλο στοίχημα: Περισσότερες έγκαιρες διαγνώσεις, λιγότερες περιττές εξετάσεις

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη μαστογραφία δεν αφορά μόνο την ταχύτερη επεξεργασία ενός μεγάλου όγκου εξετάσεων. Οι επιστήμονες θέλουν να διαπιστώσουν αν η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την ακρίβεια του προληπτικού ελέγχου.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι ορισμένες καρκινικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτες, ιδιαίτερα όταν ο μαστικός ιστός είναι πυκνός. Τα συστήματα μηχανικής μάθησης εκπαιδεύονται σε εκατομμύρια προηγούμενες μαστογραφίες, ώστε να αναγνωρίζουν μοτίβα και μικρές διαφοροποιήσεις που ενδέχεται να μην είναι εύκολο να εντοπιστούν κατά την εξέταση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανίχνευση δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη διάγνωση.

Οι ερευνητές θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο η AI να εντοπίζει περισσότερες αλλοιώσεις που δεν θα εξελίσσονταν ποτέ σε απειλητική νόσο. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως υπερδιάγνωση και μπορεί να οδηγήσει γυναίκες σε πρόσθετες εξετάσεις, αγωνία και θεραπείες που ενδεχομένως δεν θα χρειάζονταν.

Για τον λόγο αυτό, η μελέτη δεν θα αξιολογήσει μόνο τον αριθμό των καρκίνων που εντοπίζονται, αλλά και το μέγεθος και τον τύπο τους, τις επανακλήσεις για συμπληρωματικό έλεγχο, καθώς και τις περιπτώσεις καρκίνου που εμφανίζονται ανάμεσα σε δύο προγραμματισμένες εξετάσεις.

Γιατί η Βρετανία επενδύει στην AI

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερες από δύο εκατομμύρια γυναίκες υποβάλλονται κάθε χρόνο σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες ηλικίας 50 έως 71 ετών, οι οποίες καλούνται για μαστογραφία ανά τριετία.

Περίπου 59.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του μαστού στη χώρα, ενώ περίπου το ένα τρίτο των περιστατικών εντοπίζεται μέσω του τακτικού προληπτικού ελέγχου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το BBC, το πρόγραμμα μαστογραφικού ελέγχου συμβάλλει στην αποτροπή περίπου 1.300 θανάτων ετησίως.

Η ανάγκη για ταχύτερη αξιολόγηση των εξετάσεων γίνεται ακόμη πιο έντονη εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένων ακτινολόγων και της διαρκούς αύξησης των απεικονιστικών εξετάσεων. Η καθηγήτρια Fiona Gilbert από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, μία από τις επικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι ο φόρτος εργασίας των ειδικών αυξάνεται σημαντικά, καθιστώντας αναγκαία την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Sian Taylor-Phillips του Πανεπιστημίου του Warwick, επίσης επικεφαλής της έρευνας, τονίζει τη σημασία να διαπιστωθεί εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την έγκαιρη διάγνωση, χωρίς να δημιουργήσει το πρόβλημα της υπερδιάγνωσης.

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Πότε θα γνωρίζουμε αν η AI μπορεί να αλλάξει τη μαστογραφία

Στη μελέτη αναμένεται να προσκληθούν σχεδόν 700.000 γυναίκες, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη συμμετοχή περίπου 660.000. Η διαδικασία θα αναπτυχθεί σε 30 κέντρα προληπτικού ελέγχου και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρία χρόνια. Στην εφαρμογή της συμμετέχουν τέσσερις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γυναίκες θα ενημερώνονται για τη συμμετοχή στη μελέτη μαζί με την πρόσκλησή τους για την καθιερωμένη μαστογραφία. Η εξέταση θα πραγματοποιείται όπως και σήμερα, ενώ η συμμετοχή στην αξιολόγηση με τη βοήθεια AI είναι προαιρετική. Όσες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μπορούν να επιλέξουν την καθιερωμένη διαδικασία με την αξιολόγηση από δύο ειδικούς.

Η μελέτη θα παρακολουθεί επίσης την εμφάνιση καρκίνων στο διάστημα ανάμεσα στους προληπτικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί εάν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει πράγματι στην έγκαιρη ανίχνευση.

Η υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Yvette Cooper, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη τεχνολογία με μεγάλες δυνατότητες για τη βελτίωση της περίθαλψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να δοκιμαστεί με τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας.

Το αποτέλεσμα της μελέτης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και διεθνώς. Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι να αντικατασταθεί ο γιατρός από έναν αλγόριθμο. Είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία ως ένα επιπλέον εργαλείο που θα βοηθά τους ειδικούς να βλέπουν περισσότερα, να εντοπίζουν νωρίτερα και, τελικά, να δίνουν στις γυναίκες περισσότερες πιθανότητες έγκαιρης αντιμετώπισης της νόσου.

Πηγή: BBC. cuh.nhs.uk, warwick.as.uk