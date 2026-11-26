Μια νέα πειραματική προσέγγιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται συγκεκριμένες πρωτεΐνες που βοηθούν τα καρκινικά κύτταρα να αναπτύσσονται. Ερευνητές ανέπτυξαν ένα μόριο που διαταράσσει αυτή τη συνεργασία, περιορίζοντας τη δραστηριότητα των γονιδίων που τροφοδοτούν τον όγκο. Τα πρώτα αποτελέσματα σε κύτταρα, εργαστηριακά μοντέλα και πειραματόζωα είναι ενθαρρυντικά, αν και η μέθοδος δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί ως θεραπεία σε ανθρώπους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature και παρουσιάζει μια νέα κατηγορία πειραματικών ενώσεων, που ονομάζονται DALTACs. Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν σε μία από αυτές, την DALTAC-1, η οποία σχεδιάστηκε για να επηρεάζει τη συνεργασία δύο πρωτεϊνών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου του προστάτη.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον αφορά κυρίως τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμη και όταν τα επίπεδα των ανδρικών ορμονών έχουν μειωθεί σημαντικά. Η συγκεκριμένη μορφή της νόσου αποτελεί δύσκολη θεραπευτική πρόκληση, καθώς τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να διατηρούν ενεργούς μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να πολλαπλασιάζονται.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει ο υποδοχέας ανδρογόνων (AR), μια πρωτεΐνη που ανταποκρίνεται στις ανδρικές ορμόνες και ενεργοποιεί συγκεκριμένα γονίδια. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη διατήρηση της ανάπτυξης και της επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ο υποδοχέας συνεργάζεται με άλλες πρωτεΐνες, μεταξύ των οποίων οι p300 και CBP. Αυτές βοηθούν στην ενεργοποίηση των γονιδίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μηχανισμών του κυττάρου στο γενετικό υλικό. Η συνεργασία τους δημιουργεί ένα σύστημα που ενισχύει την ανάπτυξη του όγκου.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαδικασία μπλοκάροντας τη λειτουργία των p300 και CBP. Ωστόσο, οι δύο πρωτεΐνες συμμετέχουν και σε σημαντικές λειτουργίες των φυσιολογικών κυττάρων. Επομένως, η γενικευμένη αναστολή τους ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε υγιείς ιστούς. Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να αποφύγει αυτό το πρόβλημα, παρεμβαίνοντας με πιο επιλεκτικό τρόπο στη συνεργασία των πρωτεϊνών.

Πώς λειτουργεί το νέο μόριο

Η DALTAC-1 σχεδιάστηκε ώστε να συνδέεται ταυτόχρονα με τον υποδοχέα ανδρογόνων και τις πρωτεΐνες p300/CBP. Αντί να καταστρέφει αυτές τις πρωτεΐνες ή να εμποδίζει απλώς τη λειτουργία τους, τις φέρνει σε μια διαφορετική μεταξύ τους διάταξη, προκαλώντας έναν νέο, μη συνηθισμένο τρόπο αλληλεπίδρασης. Αυτή η αναδιοργάνωση έχει σημαντικές συνέπειες: οι πρωτεΐνες εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο κύτταρο, αλλά η συνεργασία τους δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη του καρκίνου. Με άλλα λόγια, το μόριο μετατρέπει ένα σύμπλεγμα που κανονικά ενεργοποιεί καρκινικά γονίδια σε ένα μη λειτουργικό σύστημα.

Για να εξετάσουν αν η ιδέα τους λειτουργεί, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια σειρά πειραμάτων. Αρχικά, σχεδίασαν και συνέκριναν διαφορετικές χημικές ενώσεις, αλλάζοντας τη δομή και το μήκος των τμημάτων που συνδέουν τις δύο πρωτεΐνες. Στη συνέχεια, εξέτασαν τη δράση τους σε καρκινικά κύτταρα του προστάτη και συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα άλλων πειραματικών φαρμάκων και συνδυασμών αναστολέων.

Παράλληλα, χρησιμοποίησαν εργαστηριακές τεχνικές για να διαπιστώσουν αν η DALTAC-1 πράγματι φέρνει τις πρωτεΐνες κοντά, καθώς και αναλύσεις του γενετικού υλικού για να καταγράψουν ποιες γονιδιακές λειτουργίες επηρεάζονται. Η έρευνα επεκτάθηκε σε τρισδιάστατα μοντέλα ιστών που προέρχονταν από ποντίκια και ανθρώπινους όγκους, αλλά και σε πειράματα με ποντίκια στα οποία είχαν εμφυτευθεί ανθρώπινοι καρκινικοί όγκοι.

Ισχυρότερη δράση από τον συνδυασμό δύο φαρμάκων

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η DALTAC-1 περιόρισε σημαντικά τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων που εξαρτώνται από τον υποδοχέα ανδρογόνων. Μάλιστα, η δράση της ήταν ίση ή ισχυρότερη από εκείνη ενός άλλου πειραματικού φαρμάκου που στοχεύει τις p300 και CBP, ενώ ξεπέρασε σταθερά τον συνδυασμό δύο ουσιών που αναστέλλουν ξεχωριστά τη λειτουργία του υποδοχέα ανδρογόνων και των συγκεκριμένων πρωτεϊνών.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η ουσία διατήρησε την αποδοτικότητά της ακόμη και σε καρκινικά κύτταρα που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας σε ορισμένες υπάρχουσες θεραπείες. Επιπλέον, η δράση της παρέμεινε ισχυρή ακόμη και όταν οι ερευνητές απομάκρυναν την ουσία από τα κύτταρα μετά από σύντομη έκθεση.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η DALTAC-1 δεν επηρέαζε με τον ίδιο τρόπο όλους τους τύπους καρκινικών κυττάρων. Εμφάνισε ιδιαίτερα ισχυρή δράση σε εκείνα που εξαρτώνται ταυτόχρονα από τον υποδοχέα ανδρογόνων και τις p300/CBP, ενώ είχε περιορισμένη επίδραση σε καρκινικά κύτταρα που δεν διαθέτουν τον συγκεκριμένο υποδοχέα. Αυτό θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς θα μπορούσε να επιτρέψει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου χωρίς να επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό άλλοι ιστοί.

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν και τον μηχανισμό που εξηγεί τη δράση της. Η DALTAC-1 αλλάζει τη δραστηριότητα των p300 και CBP, επηρεάζοντας τις χημικές τροποποιήσεις που πραγματοποιούν σε πρωτεΐνες οι οποίες σχετίζονται με το DNA. Συγκεκριμένα, μειώνει μια μορφή χημικής τροποποίησης της πρωτεΐνης H2B, η οποία βοηθά στην ενεργοποίηση γονιδίων που ευνοούν την ανάπτυξη του όγκου. Ταυτόχρονα, αυξάνει αντίστοιχες τροποποιήσεις στον ίδιο τον υποδοχέα ανδρογόνων και σε ορισμένες πρωτεΐνες που συνεργάζονται μαζί του. Οι μεταβολές αυτές διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργία του συμπλέγματος, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση γονιδίων που προάγουν την καρκινική εξέλιξη.

Μεταξύ των γονιδίων και των μηχανισμών που επηρεάστηκαν ήταν εκείνα που συνδέονται με την απόκριση στα ανδρογόνα, την πρωτεΐνη MYC και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι η ουσία περιόρισε τη δραστηριότητα της ERG, μιας πρωτεΐνης που σε ορισμένους καρκίνους του προστάτη συνεργάζεται με τον υποδοχέα ανδρογόνων και ενισχύει την καρκινική ανάπτυξη.

Συρρίκνωση όγκων στα πειράματα με ποντίκια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζωντανούς οργανισμούς. Οι ερευνητές δοκίμασαν την DALTAC-1 σε ποντίκια με όγκους που προέρχονταν από ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Σε ένα από τα μοντέλα, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του όγκου στο 75% των περιπτώσεων, δηλαδή σε 12 από τους 16 όγκους που εξετάστηκαν. Σε ένα δεύτερο μοντέλο, η ουσία προκάλεσε σημαντική υποχώρηση των όγκων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Όταν, μάλιστα, διακόπηκε η χορήγησή της, δεν παρατηρήθηκε εμφανής επανεμφάνιση της ανάπτυξης των όγκων για τις επόμενες 16 ημέρες. Αντίθετα, στα ποντίκια που έλαβαν ένα άλλο πειραματικό φάρμακο, οι όγκοι άρχισαν να αναπτύσσονται ξανά. Τέλος, ως προς τις πιθανές παρενέργειες, η DALTAC-1 ήταν καλά ανεκτή από τα πειραματόζωα. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σημαντικές μεταβολές στο σωματικό βάρος, στη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών ή στις αιματολογικές παραμέτρους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η νέα κατηγορία ουσιών ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο στον σχεδιασμό αντικαρκινικών θεραπειών. Αντί να επιδιώκει την καταστροφή μιας πρωτεΐνης ή την απλή αναστολή της λειτουργίας της, επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται συγκεκριμένα τμήματα διαφορετικών πρωτεϊνών. Η εν λόγω μελέτη είναι μια πρώτη απόδειξη ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλες ασθένειες που εξαρτώνται από συγκεκριμένα πρωτεϊνικά συμπλέγματα. Καθώς, όμως, τα ευρήματα προέρχονται από εργαστηριακά πειράματα και προκλινικά μοντέλα, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθεί αν η DALTAC-1 είναι ασφαλής και αποτελεσματική στους ανθρώπους.