Καρκίνος του εγκεφάλου: Νέα τεχνολογία δίνει ελπίδες απέναντι στους κακοήθεις όγκους

Μια νέα πειραματική μέθοδος που συνδυάζει υπερήχους, μικροσκοπικές φυσαλίδες και νανοσωματίδια φαίνεται να ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο για τη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος, του πιο συχνού και πιο επιθετικού κακοήθους όγκου του εγκεφάλου στους ενήλικες. Τα πρώτα αποτελέσματα σε πειραματόζωα δείχνουν ότι η τεχνική μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του όγκου και να παρατείνει την επιβίωση.

Το εμπόδιο του αιματοεγκεφαλικού φραγμού

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια ξεπέρασαν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη θεραπεία των παθήσεων του εγκεφάλου: τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Πρόκειται για έναν φυσικό μηχανισμό προστασίας που εμποδίζει πολλές ουσίες του αίματος να φτάσουν στον εγκέφαλο. Αν και ο ρόλος του είναι να προστατεύει τον εγκέφαλο από τοξίνες και λοιμώξεις, ταυτόχρονα δυσκολεύει σημαντικά την είσοδο φαρμάκων που θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν έναν όγκο.

Η νέα στρατηγική βασίζεται στα μικροRNA (miRNAs), πολύ μικρά μόρια γενετικού υλικού που ρυθμίζουν τη λειτουργία των γονιδίων. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε συγκεκριμένα miRNAs τα οποία μπορούν να μειώσουν τη δραστηριότητα πολλών προβληματικών γονιδίων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την εξάπλωση του γλοιοβλαστώματος.

Γιατί το γλοιοβλάστωμα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή το γλοιοβλάστωμα δεν εξαρτάται από ένα μόνο γονίδιο ή μία μόνο βιολογική οδό. Ο όγκος χρησιμοποιεί πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς για να αναπτύσσεται και να επιβιώνει. Οι σημερινές θεραπείες δυσκολεύονται να μπλοκάρουν ταυτόχρονα όλους αυτούς τους μηχανισμούς, ενώ ο συνδυασμός πολλών φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.

Για να μεταφερθούν τα miRNAs στον εγκέφαλο, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν νανοσωματίδια που μπορούν να διαπεράσουν τους ιστούς του εγκεφάλου. Η μεταφορά τους γίνεται με τη βοήθεια εστιασμένων υπερήχων και μικροσκοπικών φυσαλίδων. Οι υπέρηχοι κατευθύνονται με μεγάλη ακρίβεια σε συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου και, σε συνδυασμό με τις φυσαλίδες, ανοίγουν προσωρινά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Έτσι δημιουργείται ένα μικρό χρονικό «παράθυρο» μέσα από το οποίο τα νανοσωματίδια που μεταφέρουν τα miRNAs μπορούν να φτάσουν στον όγκο. Η διαδικασία παρακολουθείται με μαγνητική τομογραφία (MRI), ώστε οι γιατροί να γνωρίζουν με ακρίβεια πού εφαρμόζονται οι υπέρηχοι και πότε ανοίγει ο φραγμός. Ο στόχος είναι να επιτρέπεται η είσοδος της θεραπείας μόνο στο σημείο όπου χρειάζεται, χωρίς να επηρεάζεται ο υπόλοιπος εγκέφαλος.

Ποια ήταν τα πρώτα αποτελέσματα

Στα πειραματικά μοντέλα, η θεραπεία οδήγησε σε πιο αργή ανάπτυξη του γλοιοβλαστώματος και αύξησε τον χρόνο επιβίωσης των ζώων. Αν και τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μέθοδος βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτούνται πολλές επιπλέον μελέτες πριν δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Μελλοντικά όμως εκτιμούν ότι η τεχνική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για το γλοιοβλάστωμα, αλλά και για άλλους όγκους του εγκεφάλου, ακόμη και για ορισμένες νευρολογικές παθήσεις όπου ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αποτελεί βασικό εμπόδιο στη θεραπεία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η νέα προσέγγιση δεν αποτελεί ακόμη θεραπεία για το γλοιοβλάστωμα. Ωστόσο, προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη ιδέα: αντί να στοχεύει ένα μόνο γονίδιο ή μία μόνο πρωτεΐνη, μπορεί να επηρεάζει ταυτόχρονα πολλούς από τους μηχανισμούς που τροφοδοτούν τον όγκο. Αν η στρατηγική αυτή αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική στις μελλοντικές κλινικές δοκιμές, θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές για ασθενείς με έναν από τους πιο δύσκολους καρκίνους που αντιμετωπίζει σήμερα η ιατρική.