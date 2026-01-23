Καρκίνος του εγκεφάλου: Μια νέα τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στη θεραπεία των όγκων

Ορισμένοι τύποι καρκίνου του εγκεφάλου μπορεί να ξεκινούν πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε, ακόμα και όταν τα κύτταρα φαίνονται φυσιολογικά. Νέα έρευνα από την Κορέα, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Science, έδειξε ότι ο πιο κοινός κακοήθης όγκος εγκεφάλου σε νέους ενήλικες, η γλοιώδης νεοπλασία με μεταλλάξεις στο γονίδιο IDH, μπορεί να αρχίζει χρόνια πριν εμφανιστεί ορατός όγκος στις απεικονίσεις. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η πρώτη μετάλλαξη IDH μπορεί να εμφανιστεί σε κύτταρα του εγκεφάλου που φαίνονται φυσιολογικά, τα οποία με την πάροδο του χρόνου εξαπλώνονται στον φλοιό και μόνο αργότερα συσσωρεύουν πρόσθετες μεταλλάξεις που οδηγούν σε όγκο.

Κρυφές μεταλλάξεις στον εγκέφαλο

Όπως αναφέρεται στο SciTech Daily, η μελέτη δείχνει ότι τα λεγόμενα νευρογλοιακά (GPCs) —κύτταρα που κανονικά συμμετέχουν στη συντήρηση του εγκεφάλου— μπορούν να μετατραπούν σε «κρυφά» καρκινικά κύτταρα. Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα όγκων και γειτονικού υγιούς ιστού και αναγνώρισαν τα πρώτα μεταλλαγμένα κύτταρα σε περιοχές που έδειχναν κανονικές. Αυτή η ανακάλυψη αμφισβητεί την παραδοσιακή άποψη ότι οι καρκίνοι εμφανίζονται ξαφνικά και εντοπίζονται ακριβώς εκεί που φαίνεται ο όγκος.

Για να προσδιορίσουν πού και πώς εμφανίζονται αυτά τα πρώιμα μεταλλαγμένα κύτταρα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία χωρικής μεταγραφομικής, που δείχνει ποια γονίδια είναι ενεργά και σε ποιο σημείο του ιστού. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι τα GPCs στον εγκεφαλικό φλοιό φέρουν την πρώτη μετάλλαξη. Παράλληλα, σε πειραματικό μοντέλο με ποντίκια, εισήγαγαν την ίδια μετάλλαξη στα GPCs και μιμήθηκαν τα πρώτα βήματα ανάπτυξης του όγκου.

Προέλευση διαφορετικών όγκων

Αξιοσημείωτο είναι ότι διαφορετικοί τύποι καρκίνου εγκεφάλου έχουν διαφορετική προέλευση. Προηγούμενη έρευνα της ίδιας ομάδας είχε δείξει ότι οι γλοιωματώδεις όγκοι χωρίς μετάλλαξη IDH προέρχονται από νευρικά βλαστοκύτταρα στην υποκοιλιακή ζώνη εγκεφάλου, όχι από τον ίδιο τον όγκο. Το νέο εύρημα δείχνει ότι ακόμη και αν δύο όγκοι φαίνονται παρόμοιοι, οι μηχανισμοί με τους οποίους ξεκινούν είναι εντελώς διαφορετικοί.

Νέα θεραπευτικά εργαλεία

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η στόχευση στα κύτταρα προέλευσης και στην περιοχή όπου ξεκινά ο όγκος ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου μπορεί να αλλάξει τη διάγνωση και την πρόληψη υποτροπής. Με βάση αυτά τα ευρήματα, εταιρεία που δημιουργήθηκε από το KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology) αναπτύσσει φάρμακο βασισμένο σε RNA για να αναστέλλει την εξέλιξη και την υποτροπή των όγκων με μεταλλάξεις IDH. Παράλληλα, το Severance Hospital εργάζεται σε τεχνολογίες που θα επιτρέψουν τον εντοπισμό και έλεγχο των πρώιμων μεταλλαγμένων κυττάρων σε δύσκολα θεραπεύσιμους όγκους.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για πιο πρώιμη διάγνωση, καλύτερη παρακολούθηση και πιο στοχευμένες θεραπείες για κακοήθεις όγκους του εγκεφάλου, προσφέροντας ελπίδα για μείωση της υποτροπής και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.