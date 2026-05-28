Καρκίνος του εγκεφάλου: Πειραματικό φάρμακο με βάση τη βιταμίνη Β12 ανοίγει νέο δρόμο στη θεραπεία

Ένα παράγωγο της βιταμίνης Β12 ανοίγει έναν νέο δρόμο στην αντιμετώπιση ενός από τους πιο δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους του εγκεφάλου, του γλοιοβλαστώματος. Σύμφωνα με νέα μελέτη, μια τροποποιημένη μορφή Β12 μπορεί να περνά τον προστατευτικό φραγμό του εγκεφάλου και να μεταφέρει ένα αντικαρκινικό μόριο απευθείας μέσα στον όγκο, ενισχύοντας παράλληλα τη δράση υπαρχουσών θεραπειών.

Γιατί ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός δυσκολεύει τη θεραπεία

Το βασικό πρόβλημα στη θεραπεία των εγκεφαλικών όγκων εδώ και δεκαετίες δεν είναι μόνο η επιθετικότητα του καρκίνου, αλλά και η δυσκολία πρόσβασης των φαρμάκων στον εγκέφαλο. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός λειτουργεί σαν «φίλτρο ασφαλείας» που προστατεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα από τοξίνες και παθογόνους οργανισμούς, όμως ταυτόχρονα εμποδίζει και πολλά αντικαρκινικά φάρμακα να φτάσουν στο σημείο δράσης τους. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το γλοιοβλάστωμα παραμένει τόσο δύσκολα αντιμετωπίσιμο, με τη μέση επιβίωση να παραμένει χαμηλή ακόμη και με συνδυαστική αγωγή.

Πώς η τροποποιημένη Β12 φαίνεται να στοχεύει τον όγκο

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oncoscience, επικεντρώνεται σε μια ένωση που ονομάζεται νιτροζυλοκοβαλαμίνη (NO-Cbl). Πρόκειται για μια τροποποιημένη μορφή της βιταμίνης Β12, στην οποία έχει προστεθεί ένα μόριο που απελευθερώνει μονοξείδιο του αζώτου, μια ουσία με γνωστές βιολογικές δράσεις σε κυτταρικό επίπεδο. Η ιδέα των επιστημόνων ήταν απλή αλλά φιλόδοξη: να χρησιμοποιήσουν τη φυσική «οδική πρόσβαση» της Β12 στον οργανισμό για να μεταφέρουν ένα αντικαρκινικό σήμα μέσα στον εγκέφαλο.

Οι ερευνητές δοκίμασαν το μόριο σε διαφορετικά πειραματικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων καρκινικών κυτταρικών κυττάρων, αλλά και σε πειραματόζωα με όγκους στον εγκέφαλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ένωση δεν δρα μόνο θεωρητικά: πράγματι κατάφερε να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να συγκεντρωθεί κατά προτίμηση στον καρκινικό ιστό του εγκεφάλου.

Σε πειράματα σε ζώα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα επίπεδα των παραπροϊόντων του μονοξειδίου του αζώτου παρέμεναν υψηλά μέσα στον όγκο για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη χορήγηση, ενώ στους υγιείς ιστούς μειώνονταν πιο γρήγορα. Αυτό δείχνει ότι η ένωση μπορεί να επιτυγχάνει πιο στοχευμένη δράση, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποφυγή παρενεργειών. Ένα ακόμη ενθαρρυντικό εύρημα ήταν η συμπεριφορά της NO-Cbl όταν συνδυάστηκε με υπάρχουσες θεραπείες για το γλοιοβλάστωμα, όπως με τη τεμοζολομίδη και ορισμένα πειραματικά φάρμακα που ενεργοποιούν μηχανισμούς κυτταρικού θανάτου. Στα εργαστηριακά μοντέλα, ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη αναστολή της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων σε σχέση με κάθε θεραπεία ξεχωριστά.

Η ανάλυση συνέργειας των θεραπειών έδειξε ότι η NO-Cbl δεν λειτουργεί απλώς προσθετικά, αλλά φαίνεται να ενισχύει τη δράση των φαρμάκων. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερες δόσεις υπαρχουσών θεραπειών θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματικές όταν συνδυάζονται με τη νέα ένωση.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης πώς ακριβώς η ένωση αυτή μπορεί να βοηθά στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του όγκου στη θεραπεία. Προηγούμενα δεδομένα δείχνουν ότι το μόριο μπορεί να ενεργοποιεί μηχανισμούς προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και να επηρεάζει μονοπάτια επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων, όπως το NF-κB, το οποίο συχνά συνδέεται με αντοχή στη χημειοθεραπεία. Επιπλέον, φαίνεται να επηρεάζει και τους υποδοχείς θανάτου των καρκινικών κυττάρων, καθιστώντας τα πιο ευαίσθητα σε σήματα που οδηγούν σε καταστροφή τους. Αυτή η πολυεπίπεδη δράση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος, το οποίο είναι γνωστό για την ικανότητά του να «ξεφεύγει» από τις περισσότερες θεραπείες.

Τα επόμενα βήματα πριν από πιθανές δοκιμές σε ανθρώπους

Οι επόμενες φάσεις της έρευνας αναμένεται να επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση της δόσης, στη μακροχρόνια παρακολούθηση της δράσης του μονοξειδίου του αζώτου μέσα στον εγκέφαλο και στη δοκιμή της θεραπείας σε πιο σύνθετα μοντέλα εγκεφαλικών όγκων. Εξίσου σημαντική θα είναι η αξιολόγηση πιθανών παρενεργειών, καθώς το μονοξείδιο του αζώτου, αν και χρήσιμο βιολογικά, μπορεί να έχει και τοξικές επιδράσεις σε υψηλές συγκεντρώσεις.



