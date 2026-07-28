Καρκίνος του μαστού: Μια ουσία του θύμου αδένα μπορεί να ενισχύσει την ανοσοθεραπεία κατά των όγκων

Η γήρανση δεν συνοδεύεται μόνο από τη σταδιακή εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Φαίνεται ότι αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μόνιμης, χαμηλού βαθμού φλεγμονής που μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη του καρκίνου και να μειώνει την αποτελεσματικότητα ορισμένων θεραπειών. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ένα μικρό μόριο που παράγεται φυσιολογικά από τον θύμο αδένα, η θυμουλίνη, μπορεί να περιορίζει αυτή τη φλεγμονώδη κατάσταση και να βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα των ηλικιωμένων οργανισμών να αντιμετωπίζει καλύτερα τους όγκους.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, αναδεικνύει έναν μέχρι σήμερα λιγότερο γνωστό ρόλο του θύμου αδένα: εκτός από την εκπαίδευση των Τ λεμφοκυττάρων, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη λειτουργία άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την εξέλιξη του καρκίνου.

Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και χρόνια ότι η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου. Ένας από τους λόγους είναι η λεγόμενη «φλεγμονή της γήρανσης» (inflammaging), μια κατάσταση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα παραμένει σε μια μόνιμη κατάσταση ήπιας ενεργοποίησης. Αυτή η χρόνια φλεγμονή αυξάνει την παραγωγή ουσιών όπως οι IL-1α, IL-1β, IL-6 και TNF-α, οι οποίες σε φυσιολογικές συνθήκες βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίζει τραυματισμούς και λοιμώξεις, αλλά όταν παραμένουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες.

Η νέα μελέτη επικεντρώθηκε σε μια ομάδα κυττάρων του ανοσοποιητικού που ονομάζονται μυελοειδή κύτταρα. Σε αυτά ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα, τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνονται και τα μυελοειδή κύτταρα που παράγουν μεγάλες ποσότητες φλεγμονωδών ουσιών.

Η γήρανση δημιουργεί ένα πιο «φιλικό» περιβάλλον για τους όγκους

Για να μελετήσουν αυτή τη διαδικασία, οι ερευνητές συνέκριναν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μεταξύ νεαρών και ηλικιωμένων ποντικιών. Τα ηλικιωμένα ζώα είχαν περισσότερα φλεγμονώδη μυελοειδή κύτταρα τόσο στο αίμα όσο και μέσα στους όγκους. Παράλληλα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μοντέλα καρκίνου του μαστού σε ποντίκια και διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι οργανισμοί παρουσίαζαν ταχύτερη ανάπτυξη όγκων και μικρότερη επιβίωση σε σύγκριση με τους νεότερους.

Παρόμοια εικόνα εντοπίστηκε και σε ανθρώπινα δεδομένα. Αναλύοντας δείγματα αίματος υγιών ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, οι ερευνητές είδαν ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είχαν περισσότερα μυελοειδή κύτταρα με έντονα φλεγμονώδη χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η ανάλυση κυττάρων από ανθρώπινους όγκους μαστού έδειξε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς είχαν περισσότερα κύτταρα μέσα στους όγκους που εμφάνιζαν «φλεγμονώδη» συμπεριφορά.

Οι ερευνητές θέλησαν στη συνέχεια να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα: είναι αυτή η κατάσταση μη αναστρέψιμη ή μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον; Για να το εξετάσουν, προχώρησαν σε ένα εντυπωσιακό πείραμα: ένα νεαρό και ένα ηλικιωμένο ποντίκι συνδέθηκαν χειρουργικά ώστε να μοιράζονται κοινή κυκλοφορία αίματος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το «νεανικό» περιβάλλον του αίματος περιόρισε τη φλεγμονώδη συμπεριφορά των κυττάρων των ηλικιωμένων ζώων και καθυστέρησε την ανάπτυξη των όγκων. Με επιπλέον πειράματα οι επιστήμονες έδειξαν ότι η επίδραση αυτή δεν οφειλόταν στα κύτταρα του μυελού των οστών, αλλά σε ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα και προέρχονται από άλλους ιστούς.

Η θυμουλίνη επαναφέρει μέρος της ανοσολογικής ισορροπίας

Η αναζήτηση αυτών των ουσιών οδήγησε τους ερευνητές στον θύμο αδένα, ένα όργανο που με την ηλικία συρρικνώνεται και μειώνει τη λειτουργία του. Από τον θύμο παράγεται η θυμουλίνη, ένα μικρό πεπτίδιο του οποίου τα επίπεδα μειώνονται σημαντικά μετά την ενηλικίωση. Σε πειράματα με ανθρώπινα κύτταρα και ηλικιωμένα ποντίκια, η χορήγηση θυμουλίνης μείωσε την παραγωγή των φλεγμονωδών ουσιών από τα μυελοειδή κύτταρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δράση της σχετίζεται με την αναστολή ενός βασικού μονοπατιού μέσα στα κύτταρα, του NF-κB, το οποίο λειτουργεί σαν ένας από τους βασικούς «διακόπτες» της φλεγμονής.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι η θυμουλίνη δεν περιορίστηκε στη μείωση της φλεγμονής. Στα ηλικιωμένα ποντίκια με καρκίνο του μαστού, η ουσία επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων και βελτίωσε την επιβίωση. Επιπλέον, έκανε τους όγκους πιο ευαίσθητους σε μια μορφή ανοσοθεραπείας που μπλοκάρει την πρωτεΐνη PD-L1, μια θεραπεία που συχνά εμφανίζει μικρότερη αποτελεσματικότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι μετά τη χορήγηση θυμουλίνης αυξήθηκε η δραστηριότητα των Τ λεμφοκυττάρων μέσα στους όγκους, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί να επιτεθεί πιο αποτελεσματικά στα καρκινικά κύτταρα.

Ένα πιθανό νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου στους ηλικιωμένους

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως η θυμουλίνη αποτελεί ήδη θεραπεία για τον καρκίνο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε μοντέλα ποντικών και αφορούσε καρκίνους του μαστού, επομένως χρειάζονται μελλοντικές έρευνες για να φανεί αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και στους ανθρώπους.

Ωστόσο, τα ευρήματα προσφέρουν μια νέα οπτική για τη σχέση γήρανσης, ανοσοποιητικού συστήματος και καρκίνου. Μέχρι σήμερα η έρευνα επικεντρωνόταν κυρίως στο ότι η ηλικία αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού. Η νέα μελέτη δείχνει ότι η γήρανση μπορεί επίσης να ενεργοποιεί μηχανισμούς που κάνουν το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί με λάθος τρόπο, δημιουργώντας φλεγμονή που βοηθά τους όγκους.