Καρκίνος του μαστού: Οι γάτες κρατούν το «κλειδί» για την οριστική θεραπεία

Νέα μεγάλη διεθνής μελέτη δείχνει ότι οι γάτες εμφανίζουν γενετικές μεταλλάξεις στους όγκους τους που μοιάζουν εντυπωσιακά με εκείνες που συναντώνται σε ανθρώπινους καρκίνους, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές κοινές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την ιδέα ότι άνθρωποι και ζώα μπορεί να μοιράζονται περισσότερα από όσα νομίζουμε στην ανάπτυξη της νόσου.

Τι αποκάλυψε η γενετική χαρτογράφηση των όγκων

Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση δειγμάτων όγκων από σχεδόν 500 γάτες σε πέντε διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας μία από τις πιο εκτεταμένες γενετικές καταγραφές καρκίνου σε αιλουροειδή μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τις μεταλλάξεις που οδηγούν σε διάφορους τύπους καρκίνου στις γάτες και τις συνέκριναν με ανθρώπινα δεδομένα, διαπιστώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γενετικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ίδιοι.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες και τον αντίστοιχο καρκίνο των μαστικών αδένων στις γάτες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ισχυρές γενετικές ομοιότητες, γεγονός που υποδεικνύει ότι ορισμένες μορφές της νόσου μπορεί να έχουν κοινές ρίζες και εξελικτικούς μηχανισμούς ανεξαρτήτως είδους.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι γάτες εκτίθενται σε παρόμοιους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου με τους ανθρώπους, καθώς ζουν στο ίδιο οικιακό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη καρκίνου μπορεί να επηρεάζεται όχι μόνο από την κληρονομικότητα, αλλά και από κοινές επιδράσεις του περιβάλλοντος, όπως ρύπους ή χημικές ουσίες.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν περίπου 1.000 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο στους ανθρώπους, συγκρίνοντας υγιή και καρκινικά δείγματα από τις γάτες. Η ανάλυση κάλυψε 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου και έδωσε τη δυνατότητα να εντοπιστούν κοινές γενετικές «υπογραφές» ανάμεσα στα δύο είδη, κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν είχε μελετηθεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Τα κοινά γονίδια που συνδέουν γάτες και ανθρώπους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σχετικά με συγκεκριμένα γονίδια-οδηγούς της νόσου. Για παράδειγμα, το γονίδιο FBXW7, το οποίο εμφανίζεται σε πάνω από το 50% των όγκων μαστού στις γάτες, συνδέεται και στους ανθρώπους με πιο επιθετικές μορφές καρκίνου και χειρότερη πρόγνωση. Παρομοίως, το γονίδιο PIK3CA, γνωστό από τον ανθρώπινο καρκίνο του μαστού, εμφανίστηκε στο 47% των αντίστοιχων όγκων στις γάτες και ήδη αποτελεί στόχο σύγχρονων θεραπειών.

Αυτές οι ομοιότητες δεν περιορίζονται μόνο στον καρκίνο του μαστού. Οι ερευνητές εντόπισαν αντίστοιχα γενετικά μοτίβα και σε καρκίνους του αίματος, των οστών, του πνεύμονα, του δέρματος αλλά και του νευρικού συστήματος. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι υπάρχουν κοινές βιολογικές «διαδρομές» που οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου σε διαφορετικά είδη.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της έρευνας είναι ότι ορισμένα φάρμακα χημειοθεραπείας φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά σε γάτες που φέρουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Αν και τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση, δημιουργούν την προοπτική για πιο στοχευμένες θεραπείες τόσο στην κτηνιατρική όσο και στην ανθρώπινη ιατρική.

Το μέλλον των θεραπειών

Οι ερευνητές τονίζουν ότι μέχρι σήμερα η γενετική του καρκίνου στις γάτες ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη περιοχή. Η νέα αυτή χαρτογράφηση αλλάζει τα δεδομένα, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για μελλοντικές μελέτες και πιθανές κλινικές δοκιμές. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα κατοικίδια ζώα μοιράζονται μαζί μας όχι μόνο το ίδιο περιβάλλον, αλλά και τους ίδιους κινδύνους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση καρκίνου.