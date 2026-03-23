Καρκίνος του προστάτη: Νέο φάρμακο μείωσε την ασθένεια μέχρι και 99%

Η ανοσοθεραπεία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στη σύγχρονη ιατρική. Σε αρκετές μορφές καρκίνου, όπως στον καρκίνο του πνεύμονα ή το μελάνωμα, έχει ήδη αλλάξει δραστικά την πρόγνωση πολλών ασθενών. Ωστόσο, ο καρκίνος του προστάτη παραμένει μια δύσκολη περίπτωση. Οι όγκοι αυτού του τύπου έχουν την ιδιαιτερότητα να «κρύβονται» από το ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα τα φυσικά αμυντικά κύτταρα του οργανισμού να μην ενεργοποιούνται εγκαίρως. Τώρα, μια νέα πειραματική θεραπεία φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, δίνοντας ελπίδα σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε άλλες θεραπείες.

Το νέο φάρμακο

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science ένα νέο ανοσοθεραπευτικό φάρμακο με την ονομασία VIR-5500 δοκιμάστηκε σε πρώιμη κλινική μελέτη σε 58 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι είχαν ήδη εξαντλήσει τις υπάρχουσες επιλογές. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από οκτώ διαφορετικά ερευνητικά κέντρα διεθνώς. Στόχος της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί τόσο η ασφάλεια όσο και η πιθανή αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Το συγκεκριμένο φάρμακο ανήκει σε μια κατηγορία θεραπειών που ονομάζονται «engagers» των Τ-κυττάρων. Με απλά λόγια, λειτουργεί σαν ένας μοριακός μεσολαβητής που φέρνει σε επαφή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού με τα καρκινικά κύτταρα. Τα Τ-κύτταρα είναι εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα που μπορούν να αναγνωρίσουν και να καταστρέψουν παθογόνους οργανισμούς ή καρκινικά κύτταρα. Το πρόβλημα στον καρκίνο του προστάτη είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να αποφεύγουν την αναγνώριση. Το νέο μόριο «γεφυρώνει» τα δύο κύτταρα, φέρνοντάς τα σε άμεση επαφή ώστε το ανοσοποιητικό να επιτεθεί.

Το πρόβλημα των υπεραντιδράσεων

Στο παρελθόν, αντίστοιχες προσεγγίσεις αντιμετώπιζαν ένα σοβαρό εμπόδιο: την υπερβολική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν η αντίδραση ήταν πολύ έντονη, προκαλούνταν εκτεταμένες φλεγμονώδεις αντιδράσεις στον οργανισμό, κάτι που καθιστούσε τις θεραπείες δύσκολα ανεκτές για τους ασθενείς. Το VIR-5500 επιχειρεί να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα μέσω ενός ιδιαίτερου σχεδιασμού που λειτουργεί σαν «μοριακό καμουφλάζ». Το φάρμακο παραμένει ανενεργό καθώς κυκλοφορεί στο αίμα και ενεργοποιείται μόνο όταν φτάσει στο μικροπεριβάλλον του όγκου.

Αυτή η στοχευμένη ενεργοποίηση φαίνεται να μειώνει σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης, το 88% των ασθενών παρουσίασε μόνο ήπιες παρενέργειες. Παράλληλα, το γεγονός ότι το φάρμακο παραμένει περισσότερο χρόνο στην κυκλοφορία του αίματος σημαίνει ότι μπορεί να απαιτούνται λιγότερες δόσεις σε σχέση με άλλα σχήματα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να βελτιώσει τόσο την ασφάλεια όσο και την πρακτική εφαρμογή της θεραπείας.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι επιστήμονες σε διεθνές συνέδριο ογκολογίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι ερευνητές εξέτασαν κυρίως τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), ενός βιοδείκτη που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Στους 17 ασθενείς που έλαβαν την υψηλότερη δόση του φαρμάκου, το 82% εμφάνισε μείωση του PSA τουλάχιστον κατά 50%. Περισσότεροι από τους μισούς παρουσίασαν πτώση έως και 90%, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις είδε τα επίπεδα να μειώνονται κατά 99%.

Πέρα από τους εργαστηριακούς δείκτες, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και πραγματικές αλλαγές στους όγκους. Σε ασθενείς που είχαν μετρήσιμες καρκινικές βλάβες στις απεικονιστικές εξετάσεις, περίπου οι μισοί εμφάνισαν συρρίκνωση των όγκων. Ένας ασθενής με μεταστάσεις στο ήπαρ, μετά από έξι κύκλους, είδε να εξαφανίζονται πολλαπλές καρκινικές εστίες. Άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι βιοδείκτες της νόσου έγιναν μη ανιχνεύσιμοι.

Τα επόμενα χρόνια οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του VIR-5500 σε μεγαλύτερους και πιο διαφορετικούς πληθυσμούς. Η συμμετοχή ασθενών άλλων εθνοτικών ομάδων θεωρείται κρίσιμη, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η νέα αυτή ανοσοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο απέναντι σε έναν από τους συχνότερους καρκίνους στους άνδρες.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium.